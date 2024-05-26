В Госдуме назвали причину отказа Зеленского от проведения выборов

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин озвучил причину, по которой президент Украины Владимир Зеленский отказался от проведения выборов в стране. Своим мнением он поделился в личном Telegram-канале, утверждая, что это связано с боязнью утратить власть.
«Любые соглашения с нелегитимным президентом недействительны и в будущем могут быть оспорены. С окончанием срока полномочий у Зеленского завершилось право выступать от имени Украины», — написал Володин.Он также считает, что Зеленский узурпировал власть, и любые ссылки на военное положение противоречат Конституции Украины. Володин подчеркивает, что народ Украины является единственным источником власти в стране, но в настоящее время они «находятся в заложниках у диктатора-марионетки».
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Артем Кузьмин