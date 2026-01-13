В Госдуме назвали условие для размещения войск НАТО на Украине

13 января 2026, 18:24

Депутат Колесник: размещение контингента НАТО на Украине требует согласия России

Фото: Istock/Michele Ursi

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что любое потенциальное размещение контингента НАТО на Украине после завершения конфликта требует согласия России.





В беседе с «Газетой.Ru» Колесник, который является членом комитета по обороне, пояснил, что сначала необходимо достичь всех целей специальной военной операции и завершить конфликт. После этого стороны могут подписать договор о мерах безопасности, который затронет и Украину, и Россию.



Парламентарий подчеркнул, что финальный документ о мирном урегулировании должен чётко отражать возможность такого размещения войск.

«Это должно быть указано в конечном документе, что их войска могут быть размещены. <…> Там ещё подпись России должна стоять, а если там подписи России не будет, то эти войска будут считаться враждебными», — заявил политик.