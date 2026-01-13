Украинские дроны атаковали два иностранных танкера с нефтью в Чёрном море
Беспилотники украинских Вооружённых сил атаковали два иностранных танкера в акватории Чёрного моря. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Целью атаки стали суда Delta Harmony и Matilda. В момент инцидента оба танкера перевозили казахстанскую сырую нефть. В результате попаданий беспилотников суда получили повреждения грузового оборудования. Танкеры сохранили ход и продолжили движение своим курсом, их экипажи не пострадали.
Delta Harmony и Matilda задействованы в перевозках углеводородов для крупных международных проектов. Судна обслуживают консорциумы «Тенгизшевройл» и «Карачаганак Петролеум Оперейтинг».
