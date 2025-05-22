Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В МИД России указали Киеву на важную деталь для будущего меморандума с РФ

В МИД России указали Киеву на важную деталь для будущего меморандума с РФ

МИД: Украина должна выбрать новое руководство для подписания меморандума с РФ
Фото: iStock/Mordolff

Фото: iStock/Mordolff

Для подписания меморандума с Россией Украине необходимо избрать новое руководство, обладающее легитимностью. Об этом заявил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин в диалоге с ТАСС.
Он напомнил, что срок полномочий действующего президента Украины Владимира Зеленского истек. Это ставит под сомнение юридическую силу любых документов, подписанных им от имени государства.

Мусихин подчеркнул, что украинскому народу следует провести свободные выборы, чтобы определить нового легитимного представителя для международных соглашений.

«Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя. (...) А сейчас идет речь о каких-то внутренних требованиях украинской конституции. По идее, если формально смотреть, это у главы парламента какие-то полномочия по подписанию», — указал он.
По мнению дипломата, тема того, кто и на каком основании сможет представлять украинскую сторону, сейчас находится под большим вопросом.

Читайте также:

«Что, стоим у лифта славы и куда-то молодых сбрасываем?»: Басков резко ответил на критику Соседова с призывом уйти со сцены

Силы ПВО сбили 77 украинских БПЛА над регионами России

«Всегда найдет источник нового внимания»: Выяснилась возможная причина развода Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
#выборы
#мид
#мид рф
#украина
#россия
Силы ПВО сбили 77 украинских БПЛА над регионами России
22 мая 2025, 00:41

Фото: iStock/Oselote

Вечером 21 мая российские системы ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников, летевших над несколькими регионами страны. Девять из них были сбиты над Московским регионом. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Двадцать первого мая с 20.00 до 23.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в Telegram-канале Минобороны России.
Все угрозы были своевременно ликвидированы.

ВС РФ вышли на границу Днепропетровской области – видео
ВС РФ вышли на границу Днепропетровской области – видео
Наибольшее количество дронов — 42 — нейтрализовано над Курской областью. В Белгородской области сбили 14 БПЛА, в Орловской — восемь, в Калужской — два, а над Рязанской и Тульской областями уничтожили по одному беспилотнику. Также 9 дронов устранили над территорией Московского региона.

Всего за 21 мая силы ПВО Минобороны сбили почти 30 вражеских БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы.

Читайте также:

Участие во втором потоке программы «Время героев» примут более 80 ветеранов СВО

BI: ВМС США нанесли «крупнейший за всю историю» удар с авианосца

«Пришло время отпустить»: Волочкова раскрыла причину продажи роскошной квартиры от Керимова
#бпла
#страны
#рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Средства ПВО сбили 27 дронов, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО сбили еще три беспилотника ВСУ, летевших на Москву
21 мая 2025, 23:39

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Еще три украинских беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены силами противовоздушной обороны. Всего за 21 мая силы ПВО Минобороны сбили почти 30 вражеских БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
На местах падения обломков дронов оперативно работают сотрудники экстренных служб. Их задача — обеспечить безопасность территории и минимизировать возможные последствия инцидента.

На момент 11:07 (мск) 21 мая мэр Москвы сообщил об успешном уничтожении 27 дронов, которые летели в сторону столицы.

Читайте также:

Участие во втором потоке программы «Время героев» примут более 80 ветеранов СВО

Анна Asti отказалась участвовать в «Интервидении»

СК наградил исполнительницу хита «Матушка» Татьяну Куртукову
#безопасность
#сергей собянин
#мэр
#пво
#москва
#бпла
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Участие во втором потоке программы «Время героев» примут более 80 ветеранов СВО
Среди 85 участников второго потока программы «Время героев» есть 31 Герой России
21 мая 2025, 23:38

Фото: iStock/macky_ch

Во второй поток образовательной программы «Время героев» вошли 85 человек. Об этом сообщили в пресс-службе проекта, передает РИА Новости.
«21 мая состоялось заседание общественного совета президентской образовательной программы «Время героев» для участников и ветеранов специальной военной операции», — говорится на сайте программы.
В Раменском завершился чемпионат профмастерства «Мастер-КРЭТ 2025»
В Раменском завершился чемпионат профмастерства «Мастер-КРЭТ 2025»
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко уточнил, что на участие в программе претендовали более 21,6 тысячи бойцов, а в предыдущем наборе заявки подали 44 тысячи человек.

Ключевыми критериями отбора стали боевые заслуги и управленческий опыт претендентов (гражданский и боевой).

Участник «Времени героев» Шляпников стал вице-губернатором Калужской области
Участник «Времени героев» Шляпников стал вице-губернатором Калужской области
«Результаты получились очень плотные. Все участники отбора достойны стать слушателями программы», — подчеркнул он.
Сенатор Совета Федерации, Герой России и член Общественного совета программы «Время героев» Александр Карелин указал, что выбор участников был нелегким. Каждый из них обладал серьезным боевым опытом и заслугами перед РФ. Все кандидаты доказали преданность стране.

Участник программы «Время героев» стал замминистра Мининвеста Подмосковья
Участник программы «Время героев» стал замминистра Мининвеста Подмосковья
«Среди выбранных участников второго потока 31 Герой России, 72 кавалера ордена Мужества», — добавил Кириенко.
Ранее сообщалось, что 1 марта 2024 года по инициативе президента РФ Владимира Путина была разработана и запущена программа «Время героев».

Она нацелена на подготовку руководителей из числа участников специальной военной операции (СВО) для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, крупных государственных компаниях, а также в социально значимых проектах.

Читайте также:

В Раменском завершился чемпионат профмастерства «Мастер-КРЭТ 2025»

Дима Билан поддержал SHAMAN'а, который представит Россию на «Интервидении»

Дружину «РОКОН» Раменского округа признали одной из лучших в Подмосковье
#сергей кириенко
#герой
#герой россии
#человек
#программа
#telegram
#заседание
#операции
#выбор
#новости
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В индустриальном парке «Есипово» провели экскурсию для участников СВО по программе промтуризма
В ИП «Есипово» провели экскурсию для участников СВО по программе промтуризма
21 мая 2025, 18:36

Фото: Медиабанк МО

В Солнечногорском городском округе организовали экскурсию для участников спецоперации в индустриальный парк «Есипово». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Экскурсия проходила в рамках стартовавшей в Московской области инициативы по развитию промышленного туризма. Ветераны СВО посетили сразу три предприятия цифрового промышленного коворкинга «Индастриал сити».
«В рамках нового проекта по развитию промтуризма в Подмосковье показываем участникам спецоперации современные производства. В коворкинге в одном месте сосредоточены предприятия, работающие в самых разных сферах – производстве косметики, кварцевого стекла, оборудования для микрохирургии, уникальных роботов. Здесь всегда создают новые рабочие места. Задача – показать участникам СВО высокотехнологичные производства, чтобы, возвращаясь с передовой, они могли найти работу на наших предприятиях», – сказал замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области, участник программы «Время героев», председатель Ассоциации ветеранов СВО Кирилл Лосунчуков.
Фото: Медиабанк МО

Он добавил, что знакомство с компаниями в таком формате получает позитивный отклик. Ветераны интересуются обучением новым специальностям и возможностью трудоустройства.

С предложением проводить экскурсии на производствах для участников СВО выступило правительство Московской области. Эта инициатива региона стала первой в России в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность». Подмосковные предприятия выразили готовность поддержать эту инициативу.

Читайте также:

Бизнесу Подмосковья в аренду за рубль передали более 300 объектов недвижимости

В Подольске начали выпускать материалы для производства печатных плат

Продажи косметики подмосковного производителя в Казахстан выросли вдвое
#подмосковье
#московская область
#мининвест мо
#инвесторы
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#сво
#спецоперация
#кирилл лосунчуков
#экскурсия
#предприятия
#производство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ вышли на границу Днепропетровской области – видео
21 мая 2025, 18:24

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские войска вышли на границу Днепропетровской области. Об этом сообщил журналист Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.
Отмечается, что бойцы ВС РФ развернули триколор в районе населённого пункта Новониколаевка, где был совершён прорыв.

Первыми к границе подошли бойцы передовых подразделений 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой дивизии «Центральной» группировки войск.


Ранее в этот день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа раскрыл, почему Владимиру Зеленскому трудно признать потерю территорий.

Читайте также:

Боец ВС РФ на личном Porsche Cayenne помог сослуживцам выполнить боевую задачу под Белгородом

Фрагмент украинского дрона упал на территории детсада «Василёк» в Домодедово

Собянин сообщил об уничтожении ещё трёх летевших на Москву беспилотников
#вс рф
#военные
#россия
#граница
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате