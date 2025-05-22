В МИД России указали Киеву на важную деталь для будущего меморандума с РФ

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Для подписания меморандума с Россией Украине необходимо избрать новое руководство, обладающее легитимностью. Об этом заявил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин в диалоге с ТАСС.
Он напомнил, что срок полномочий действующего президента Украины Владимира Зеленского истек. Это ставит под сомнение юридическую силу любых документов, подписанных им от имени государства.
Мусихин подчеркнул, что украинскому народу следует провести свободные выборы, чтобы определить нового легитимного представителя для международных соглашений.
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Мусихин подчеркнул, что украинскому народу следует провести свободные выборы, чтобы определить нового легитимного представителя для международных соглашений.
«Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя. (...) А сейчас идет речь о каких-то внутренних требованиях украинской конституции. По идее, если формально смотреть, это у главы парламента какие-то полномочия по подписанию», — указал он.По мнению дипломата, тема того, кто и на каком основании сможет представлять украинскую сторону, сейчас находится под большим вопросом.
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Мария Моисеева