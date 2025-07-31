В промышленном районе Пензы загорелось предприятие в результате атаки БПЛА
Промышленное предприятие в Пензе подверглось атаке украинских беспилотников. Здание загорелось. Пострадавших и жертв нет. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
Также известно, что сегодня утром, около 8:00, жители Пензы и Заречного слышали звуки воздушной тревоги. Многие сообщили, что сирены звучали неожиданно и без предварительного уведомления о необходимости укрыться.
В 8:24 губернатор Мельниченко сообщил о введении режима «Воздушная опасность». Жителей городов просили укрыться в ближайшем здании, паркинге, подземном переходе. Тем, кто находился в здании, необходимо было отойти от окон, не пользоваться лифтом. Также пензенцам нельзя было снимать происходящее на камеру и выкладывать в интернет.
Позже губернатор Пензенской области сообщил, что в городе отменен режим «Воздушная опасность». Возобновляется движение общественного транспорта. Ограничения мобильного интернета продолжают действовать. Режим «Беспилотная опасность» пока не снят.
Читайте также: