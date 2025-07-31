В промышленном районе Пензы загорелось предприятие в результате атаки БПЛА

31 июля 2025, 10:26

На предприятии в Пензе произошло возгорание после атаки БПЛА, жертв нет

Фото: iStock/Christopher Freeman

Промышленное предприятие в Пензе подверглось атаке украинских беспилотников. Здание загорелось. Пострадавших и жертв нет. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.