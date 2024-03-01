В Госдуме отреагировали на обсуждение представителей Германии удара по Крымскому мосту

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Обсуждение представителями бундесвера возможности удара по Крымскому мосту — это акт прямой агрессии.
С таким заявлением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в интервью RT.
Он отметил, что Крымский мост - мирная артерия, соединяющая два региона России, где отсутствуют военные действия, а на отдых в Крым едут обычные гражданские люди.
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«Такие заявления представляют собой непосредственную угрозу национальной безопасности России», — подчеркнул Водолацкий.
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Артем Кузьмин