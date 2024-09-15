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«Как девочки»: Алаудинов пришел в ярость после просьб чеченских бойцов вытащить их из плена ВСУ

Алаудинов в ярости отказался спасать бойцов отряда «Ахмат», сдавшихся в плен ВСУ
15 сентября 2024, 14:25
Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов отклонил просьбы об освобождении из плена чеченских военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен ВСУ.
В материале «Радио 1» расскажем, почему бойцов «Ахмата» не возвращают на Родину.

«Оставьте их себе»

В своем Телеграм-канале Алаудинов выразил мнение, что сдача в плен бойцов «Ахмата» является непростительным позором для чеченца и смыть его можно только кровью и собственной жертвой.



Генерал поставил под сомнение право этих бойцов на жизнь после плена. Алаудинов призвал «ахматовцев» к активным действиям, даже если это может быть чревато гибелью, чтобы путь бойца был завешен с честью.

«Получается, такие люди, которых я мужчинами не назову, — просто поднявшие руки и сдавшиеся в плен, просят своих домашних, чтобы они их оттуда вытащили, чтобы вытащил я... Я вас вообще не уважаю, не считаю, что вы вообще заслуживаете жизни», — высказался Алаудинов.
Он отметил, что те, кто пытается из плена такими просьбами добиться своего обмена, серьёзно заблуждаются.

«Украинцам я говорю, оставьте их себе, они нам не нужны. Сто лет и два года вообще не надо мне звонить. Я что вам, обменщик, что ли?» — поинтересовался командир.
Генерал потребовал, чтобы те, кто «сдались, как девочки», больше не пытались с ним связаться.

Алаудинов пояснил, что спасать из плена будут раненых, контуженных, или тех, кого взяли в плен против воли. Он подчеркнул, что задача по спасению раненых и доставке тел погибших всегда была для него приоритетной, как и для главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Потери ВСУ «пачками», уничтожение техники НАТО, обмен пленными: Последние новости СВО
Потери ВСУ «пачками», уничтожение техники НАТО, обмен пленными: Последние новости СВО

Реакция в Госдуме

Член комитета ГД по обороне Виктор Заварзин в беседе с «Лентой.ру» назвал эмоциональным отказ Алаудинова помогать чеченским бойцам, добровольно сдавшимся в плен украинской армии.

«Это эмоционально все сказано. Все чеченские бойцы там (в зоне СВО — ред.) хорошо воюют. Они относятся к этому, когда в плен сдаются, неоднозначно, мягко сказать. Поэтому это эмоциональное заявление», — высказался Заварзин.
Он отметил, что нужно в первую очередь разобраться, как и по какой причине военные сдались в плен.
Фото: istock / Diy13

Сколько пленных из «Ахмата» находится у ВСУ

В середине августа командир ахматовского спецназа сообщил о пяти бойцах подразделения, которых взяли в плен во время боев за Курскую область. Он уточнил, что среди них трое стрелков и двое связистов.

«Чеченец, который попал в плен, он уже не кадыровец», — заявил генерал-майор.
Поимо этого, он обратился к информагенствам Украины с просьбой рассказывать о массовых сдачах российских бойцов в плен «бабушкам на хуторе».
В Минобороны раскрыли последние данные о суточных потерях ВСУ в Курской области
В Минобороны раскрыли последние данные о суточных потерях ВСУ в Курской области
За последний месяц в Курской области была создана система из трёх линий обороны, которую, по словам Алаудинова, будет тяжело преодолеть. Он пояснил, что небольшой прорыв в районе села Весёлое является целью отвлечь ВС РФ от наступления на других направлениях.

Командир «Ахмат» также ответил на упреки в недостаточной подготовке, отметив, что противник силён и впереди предстоит сложная работа, однако выразил уверенность в окончательной победе РФ.

Ранее Алаудинов попал в скандал после вопросов военкоров из-за драки с участием чеченцев в Анапе. Командир спецназа «Ахмат» обвинил СМИ и пользователей сети в раздувании межнациональной розни. Кто виноват, как отреагировал интернет и почему в ситуацию вмешался Алаудинов — читайте в материале «Радио 1».

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Назван район попыток стягивания сил ВСУ
Командир «Аид»: боевики ВСУ хотят стянуть силы в район Суджи Курской области
15 сентября 2024, 14:55

Фото: istockphoto/Nzpn

Украинская армия хочет стянуть силы в район Суджи под Курском, сообщил РИА Новости командующий одним из отрядов ВС РФ с позывным «Аид». Собеседник уточнил, что бойцы не дают сформироваться «кулаку» врага.
«Обстановка довольно напряженная, очень большие силы противник пытается сюда стягивать, мы своевременно перемалываем для того, чтобы они не могли сформировать ударный кулак. Кулак начинает формироваться, мы его уничтожаем», — пояснил военный.
Украина напала на Курскую область ранним утром, 6 августа. Боевики ВСУ получили отпор, в указанный район было направлено подкрепление.

Ранее в ГД прокомментировали отказ генерала Апты Алаудинова помогать пленным «Ахматовцам».

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В Госдуме отреагировали на отказ Алаудинова помогать пленным бойцам «Ахмата»
15 сентября 2024, 14:42

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин назвал отказ командира батальона «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова помогать сдавшимся в плен чеченским бойцам появлением эмоций.
Депутат подчеркнул, что все бойцы из Чечни в зоне проведения специальной военной операции воюют очень хорошо.

«Это всё на эмоциях было Алаудиновым сказано», — считает парламентарий.

Заварзин отметил, что среди чеченцев, как и у представителей других кавказских народов, отношение к сдаче в плен, мягко говоря, неоднозначное. Он считает, что сначала нужно выяснить, при каких обстоятельствах бойцы попали в плен. По словам депутата, такие случаи бывают в ходе военных действий, но, не зная того, что этому сопутствовало, не следует осуждать солдат и , тем более, в чём-то их обвинять.

«Я думаю, все будет нормально», — заключил Заварзин.

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#операции
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#солдат
#плен
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В Минобороны раскрыли последние данные о суточных потерях ВСУ в Курской области
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли свыше 300 боевиков в Курской области
15 сентября 2024, 14:00

Фото: istockphoto/alexeynovikov

Свыше трехсот человек потеряли боевики ВСУ за сутки в Курской области, доложили в Минобороны РФ. Там уточнили, что противник лишился 15 единиц бронетехники, включая танки, БТР, броневики, автомобили, артиллерию, а также инженерную машину разграждения.
«…Пять военнослужащих ВСУ взято в плен» — пояснили в Минобороны.

Украина напала на Курскую область более месяца назад. Как отмечало командование ВСУ, таким образом планировалось отвлечь бойцов ВС РФ с Донбасса, однако план провалился.

По оценкам экспертов, украинские неонацисты не только не удержат территории на курском направлении, но и безвозвратно потеряют земли на Украине.

Российская спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года.

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#всу
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#минобороны рф
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ВС РФ ликвидировали эшелон с зарубежным вооружением боевиков ВСУ
Минобороны: ВС РФ ликвидировали эшелон с зарубежным вооружением боевиков ВСУ
15 сентября 2024, 13:14

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российская армия за сутки ликвидировала ж/д эшелон боевиков ВСУ с зарубежными вооружениями, а также ракетно-артиллерийский склад и поразила места, где хранились безэкипажные катера противника. Кроме того, поражен цех по производству компонентов для ракет врага, доложили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены железнодорожный эшелон с иностранным вооружением…» — пояснили в ведомстве.
Там добавили, что ВС РФ ликвидировали скопления боевиков и их военную технику в 148 районах.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с 24 февраля 2022 года с целью демилитаризировать и денацифицировать Украину.

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#минобороны рф
#новости
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Песков: Экономика России позволяет достичь все цели СВО
Песков: Экономика России позволяет продолжать СВО до достижения целей
15 сентября 2024, 12:18

Фото: Сайт Кремля

Экономика успешно справляется с поддержкой армии, поэтому Вооруженные силы России могут продолжать спецоперацию на Украине до достижения ее целей. Об этом 15 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«У нас хватает возможностей вооруженных сил, у нас хватает возможностей экономики в плане поддержки вооруженных сил», – заявил пресс-секретарь Кремля.

Дмитрий Песков также добавил, что военная спецоперация на Украине будет продолжаться, и Россия достигнет все цели СВО.

Ранее уже сообщалось, что военная промышленность России значительно опережает поставки западной техники на Украину от стран НАТО. При этом США и Британия уже не могут выполнять обещанные Киеву объемы военной помощи. Темпы производства вооружения в России значительно быстрее.

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Times: Российские системы РЭБ сделали бесполезными украинские GPS
15 сентября 2024, 11:41

Фото: istockphoto/bpawesome

Применяемые российскими военными средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сделали бесполезными попытки ВСУ применять системы GPS при наведении ракет. Их сигнал просто подавляется.
Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источник в военных кругах Британии. Собеседник издания, в частности, отметил, что этот факт не позволяет Украине использовать британские ракеты Storm Shadow самостоятельно, без поддержки с указанием целей со стороны США. Сигналы GPS полностью глушатся российскими средствами РЭБ.

Москва неоднократно указывала, что поставка западными союзниками оружия Киеву служит препятствием мирному урегулированию и затягивает конфликт. Кроме того, это напрямую вовлекает НАТО в российско-украинское противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы, содержащие вооружения для ВСУ, станут законной целью для российских военных.

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Потери ВСУ «пачками», уничтожение техники НАТО, обмен пленными: Последние новости СВО
15 сентября 2024, 11:20

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

ВС РФ наступают под Часовым Яром и расширяют плацдарм на правом берегу канала «Северский Донец — Донбасс». В Курской области российские военнослужащие уничтожают вражескую технику.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 15 сентября приводит редакция «Радио 1».

Россия и Украина обменялись пленными

В РФ вернулись 103 военнослужащих, которых ВСУ захватили в Курской области. Взамен украинской стороне передали такое же количество пленных. Сначала российских солдат привезли в Белоруссию, там им была оказана медицинская и психологическая помощь. Они также смогли созвониться с родными.

Это второй обмен за два дня. До этого РФ и Украина обменялись пленными по формуле 49 на 49.

Курская область

ВС РФ ведут бои за Любимовку, идет активная оборона Веселого. Так, российские бойцы в ходе контрнаступления достигли окраин Любимовки и Покровского. Вторые сутки продолжаются бои на южных окраинах Веселого, куда формирования ВСУ вышли после преодоления заграждений на границе несколькими днями ранее. Вместе с этим противник атакует во фланг силам ВС РФ, чтобы снизить темпы продвижения.

«Освобождение Любимовки создаст угрозу коммуникациям ВСУ, идущим через трассу 38К-030. В этом случае группировка противника в районе Коренево может столкнуться с сильным дефицитом снабжения», — отмечает Телеграм-канал «Рыбарь».
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что украинские войска в Курской области несут намного больше потерь, чем ВС РФ. Как утверждает генерал-майор, противника ежедневно «уничтожают пачками».

Вместе с этим Алаудинов отклонил просьбы об освобождении из плена чеченских бойцов, добровольно сдавшихся в плен ВСУ.
Алаудинов отказал бывшим бойцам «Ахмата» в просьбе спасти их из плена
Алаудинов отказал бывшим бойцам «Ахмата» в просьбе спасти их из плена
Кроме того, ВС РФ в Курской области уничтожили колонну бронетехники НАТО, предоставленная Украине в качестве военной помощи. Среди уничтоженного оборудования оказались бронетранспортер (БТР) Stryker, самоходная артиллерийская установка (САУ) М109 и другие боевые машины. Все они остались на въезде в село Гоголевка Суджанского района.

Покровское направление

На Покровском направлении российские бойцы уничтожают путепроводы у самого Покровска, затрудняя логистику ВСУ. ВС РФ замыкает клещи вокруг большого «кармана» на юг — от освобожденной Красногоровки к пригородами Горняка. ВС России освободили Желанное Первое.

По неподтвержденной информации, российские войска перерезали дорогу Украинск-Селидово и разрушили мост «Восточный путепровод» (или Горбатый мост) в Покровске.

Армия России теснит ВСУ вдоль лесополосы на юг. К юго-востоку от Селидово продолжаются бои.

Купянское направление

На Купянском направлении российские войска расширяют клин около Песчаного, продвигаются к Кругляковке. ВКС РФ бьют по Петропавловке и Купянску. В Купянске разрушено предприятие, которое ранее было хлебозаводом. Сейчас ВСУ приспособил предприятие для военных целей.

Торецкое направление

В Торецке российские бойцы продвигается вдоль улицы Центральная к плотной многоэтажной застройке. До центра остается около полукилометра. Вблизи Новокалиново — Розовка (Александрополь) ВС РФ уничтожили огневую позицию ПЗРК ВСУ.
Российский солдат метким выстрелом уничтожил беспилотник
Российский солдат метким выстрелом уничтожил беспилотник

ЧасовЯрское направление

В Часов Яре армия РФ увеличила плацдарм по каналу Северский Донец-Донбасс примерно на 1 километр. К северу от Часов Яра бойцы ВС России продвинулись на линии Калиновка — Григоровка.

Донецкое направление

ВС РФ охватывают шахту «Южнодонбасская-3» с южной и северной стороны. Благодаря освобождению шахты, российские военнослужащие смогут выйти на Богоявленовку, а также поставить гарнизон украинской армии в Угледаре в положение оперативного окружения.

У шахты «Южнодонбасская-1» ведутся ожесточенные бои. Армия России зачистила зону между Красногоровкой и Георгиевкой до пруда Юбилейный. В Остром ВС РФ закрепились на восточных окраинах и ведут бои на подступах к школе №24 и ж/д вокзалу.


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Стали известны подробности уничтожения БПЛА ВСУ над Рязанской областью
Малков: при ликвидации дрона ВСУ над Рязанской областью пострадавших нет
15 сентября 2024, 11:02

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

В результате уничтожения украинского беспилотника над Рязанской областью никто не пострадал. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава региона Павел Малков.
«Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области уничтожен БПЛА. Пострадавших и материального ущерба нет», — говорится в сообщении.
До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что ситуация в Шебекинском округе непростая после атак со стороны Украины.

Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается. Противник выбирает в качестве целей мирных граждан. По мнению экспертов, таким образом украинские неонацисты компенсируют свои потери на фронте.

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Гладков: Ситуация в Шебекинском округе после атак ВСУ остаётся непростой
15 сентября 2024, 10:02

Фото: istockphoto/Standart

В Шебекинском городском округе Белгородской области ситуация после атак ВСУ накануне остаётся непростой. Однако сил и средств для ликвидации последствий обстрелов достаточно.
Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор отметил возникшие трудности из-за возгорания, возникшего после обстрела ВСУ. По его словам, работы предстоит ещё очень много, но все ресурсы, необходимые для устранения повреждений и разрушений, имеются в наличии.

Накануне, 14 сентября, в Шебекинском округе в результате обстрела ВСУ погиб один человек и пятеро получили ранения. В лесном массиве после взрывов загорелась подстилка. В самом Шебекино сгорело два частных дома. В Муроме огонь уничтожил десять хозяйственных построек. В селе Вознесеновка два беспилотника упали на территории частного домовладения. В результате были повреждены, забор, окна, фасад и крыша дома.

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#белгородская область
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