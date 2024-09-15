«Как девочки»: Алаудинов пришел в ярость после просьб чеченских бойцов вытащить их из плена ВСУ

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников
Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов отклонил просьбы об освобождении из плена чеченских военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен ВСУ.
В материале «Радио 1» расскажем, почему бойцов «Ахмата» не возвращают на Родину.
Генерал поставил под сомнение право этих бойцов на жизнь после плена. Алаудинов призвал «ахматовцев» к активным действиям, даже если это может быть чревато гибелью, чтобы путь бойца был завешен с честью.
Алаудинов пояснил, что спасать из плена будут раненых, контуженных, или тех, кого взяли в плен против воли. Он подчеркнул, что задача по спасению раненых и доставке тел погибших всегда была для него приоритетной, как и для главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Фото: istock / Diy13
За последний месяц в Курской области была создана система из трёх линий обороны, которую, по словам Алаудинова, будет тяжело преодолеть. Он пояснил, что небольшой прорыв в районе села Весёлое является целью отвлечь ВС РФ от наступления на других направлениях.
Командир «Ахмат» также ответил на упреки в недостаточной подготовке, отметив, что противник силён и впереди предстоит сложная работа, однако выразил уверенность в окончательной победе РФ.
Ранее Алаудинов попал в скандал после вопросов военкоров из-за драки с участием чеченцев в Анапе. Командир спецназа «Ахмат» обвинил СМИ и пользователей сети в раздувании межнациональной розни. Кто виноват, как отреагировал интернет и почему в ситуацию вмешался Алаудинов — читайте в материале «Радио 1».
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«Оставьте их себе»В своем Телеграм-канале Алаудинов выразил мнение, что сдача в плен бойцов «Ахмата» является непростительным позором для чеченца и смыть его можно только кровью и собственной жертвой.
Генерал поставил под сомнение право этих бойцов на жизнь после плена. Алаудинов призвал «ахматовцев» к активным действиям, даже если это может быть чревато гибелью, чтобы путь бойца был завешен с честью.
«Получается, такие люди, которых я мужчинами не назову, — просто поднявшие руки и сдавшиеся в плен, просят своих домашних, чтобы они их оттуда вытащили, чтобы вытащил я... Я вас вообще не уважаю, не считаю, что вы вообще заслуживаете жизни», — высказался Алаудинов.Он отметил, что те, кто пытается из плена такими просьбами добиться своего обмена, серьёзно заблуждаются.
«Украинцам я говорю, оставьте их себе, они нам не нужны. Сто лет и два года вообще не надо мне звонить. Я что вам, обменщик, что ли?» — поинтересовался командир.Генерал потребовал, чтобы те, кто «сдались, как девочки», больше не пытались с ним связаться.
Алаудинов пояснил, что спасать из плена будут раненых, контуженных, или тех, кого взяли в плен против воли. Он подчеркнул, что задача по спасению раненых и доставке тел погибших всегда была для него приоритетной, как и для главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.
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Реакция в ГосдумеЧлен комитета ГД по обороне Виктор Заварзин в беседе с «Лентой.ру» назвал эмоциональным отказ Алаудинова помогать чеченским бойцам, добровольно сдавшимся в плен украинской армии.
«Это эмоционально все сказано. Все чеченские бойцы там (в зоне СВО — ред.) хорошо воюют. Они относятся к этому, когда в плен сдаются, неоднозначно, мягко сказать. Поэтому это эмоциональное заявление», — высказался Заварзин.Он отметил, что нужно в первую очередь разобраться, как и по какой причине военные сдались в плен.
Фото: istock / Diy13
Сколько пленных из «Ахмата» находится у ВСУВ середине августа командир ахматовского спецназа сообщил о пяти бойцах подразделения, которых взяли в плен во время боев за Курскую область. Он уточнил, что среди них трое стрелков и двое связистов.
«Чеченец, который попал в плен, он уже не кадыровец», — заявил генерал-майор.Поимо этого, он обратился к информагенствам Украины с просьбой рассказывать о массовых сдачах российских бойцов в плен «бабушкам на хуторе».
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За последний месяц в Курской области была создана система из трёх линий обороны, которую, по словам Алаудинова, будет тяжело преодолеть. Он пояснил, что небольшой прорыв в районе села Весёлое является целью отвлечь ВС РФ от наступления на других направлениях.
Командир «Ахмат» также ответил на упреки в недостаточной подготовке, отметив, что противник силён и впереди предстоит сложная работа, однако выразил уверенность в окончательной победе РФ.
Ранее Алаудинов попал в скандал после вопросов военкоров из-за драки с участием чеченцев в Анапе. Командир спецназа «Ахмат» обвинил СМИ и пользователей сети в раздувании межнациональной розни. Кто виноват, как отреагировал интернет и почему в ситуацию вмешался Алаудинов — читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак