Фото: iStock/Oleg Elkov
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что команда Владимира Зеленского получила определенные указания в США во время встречи с соратниками избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщает «Лента.ру».
По мнению парламентария, команде предводителя киевского режима дали понять, «что ни НАТО, ни другие их планы, о которых мечтал Зеленский, не будут реализованы». Чепа выразил мнение, что конфликт, который был организован Западом, вступил в завершающую стадию.
Россия настаивает на позиции, которую озвучил глава российского государства Владимир Путин, заключил Чепа.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
В Британии назвали трагический итог правления Зеленского
В Госдуме оценили вероятность очной встречи Трампа с Путиным
Страны G7 завершили работы по передаче Украине российских активов
Россия настаивает на позиции, которую озвучил глава российского государства Владимир Путин, заключил Чепа.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
В Британии назвали трагический итог правления Зеленского
В Госдуме оценили вероятность очной встречи Трампа с Путиным
Страны G7 завершили работы по передаче Украине российских активов
Екатерина Коршунова