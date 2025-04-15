В Госдуме оценили слова Мерца об уничтожении Крымского моста

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Депутат Госсовета Республики Крым Сергей Цеков заявил, что кандидат на должность канцлера Германии Фридрих Мерц страдает милитаристскими видениями. Таким образом парламентарий прокомментировал предложение члена бундестага ФРГ дать киевскому режиму возможность уничтожить Крымский мост.
«Как можно вообще разрешить, а фактически дать указание разрушить гражданский объект? Он такими заявлениями втягивает Германию в конфликт, тем меньше у Германии (шансов. — прим.ред.) остаться мирной страной. <…> Страдающий милитаристскими видениями. Такой представитель верхушки европейского сообщества, наверное, типичный все-таки», — поделился Цеков в беседе с RT.В то же время в Госдуме прокомментировали слова Мерца о готовности отправить на Украину дальнобойные ракеты Taurus, если с этим согласятся европейские партнеры. В разговоре с «Известиями», депутат Алексей Диденко отметил, что эти заявления являются провокацией и «подливанием масла в огонь». По его мнению, на фоне усилий по урегулированию конфликта на Украине риторика Мерца выглядит довольно странно.
«На фоне происходящего, когда существует запрос на переговоры, на прекращение огня, на перемирие, подливать масло в огонь — это просто безответственно. Это явно провокационные действия», — указал парламентарий.Читайте также:
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