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В Госдуме оценили слова Мерца об уничтожении Крымского моста

Депутат Крыма Цеков заявил, что Мерц страдает милитаристскими видениями
Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Депутат Госсовета Республики Крым Сергей Цеков заявил, что кандидат на должность канцлера Германии Фридрих Мерц страдает милитаристскими видениями. Таким образом парламентарий прокомментировал предложение члена бундестага ФРГ дать киевскому режиму возможность уничтожить Крымский мост.
«Как можно вообще разрешить, а фактически дать указание разрушить гражданский объект? Он такими заявлениями втягивает Германию в конфликт, тем меньше у Германии (шансов. — прим.ред.) остаться мирной страной. <…> Страдающий милитаристскими видениями. Такой представитель верхушки европейского сообщества, наверное, типичный все-таки», — поделился Цеков в беседе с RT.
В то же время в Госдуме прокомментировали слова Мерца о готовности отправить на Украину дальнобойные ракеты Taurus, если с этим согласятся европейские партнеры. В разговоре с «Известиями», депутат Алексей Диденко отметил, что эти заявления являются провокацией и «подливанием масла в огонь». По его мнению, на фоне усилий по урегулированию конфликта на Украине риторика Мерца выглядит довольно странно.
«На фоне происходящего, когда существует запрос на переговоры, на прекращение огня, на перемирие, подливать масло в огонь — это просто безответственно. Это явно провокационные действия», — указал парламентарий.
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США отказались поддерживать G7 в осуждении удара по Сумам
Bloomberg: США не поддержали G7 в осуждении удара по ВСУ в Сумах
15 апреля 2025, 16:18

Фото: iStock/rarrarorro

Белый дом ради переговоров с Россией отказался поддерживать заявление «Большой семёрки» об осуждении удара по боевикам ВСУ в Сумах. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Отмечается, что США открыто заявили союзникам, что отказываются поддерживать заявление, поскольку хотят продолжить переговоры с Москвой. Представители Канады, председательствующей в G7, заявили, что без поддержки Штатов продвинуть заявление не удастся.

Напомним, что 13 апреля ВС РФ нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» в Сумах. При этом в Минобороны РФ добавили, что власти Украины продолжают использовать население страны в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием боевиков ВСУ в центре густонаселённого города.

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#переговоры
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Стало известно, какая судьба ждёт засевших в Горнальском монастыре боевиков ВСУ
Военэксперт Дандыкин: засевшие в Горнальском монастыре ВСУ долго не продержатся
15 апреля 2025, 16:04

Фото: iStock/Jakub Laichter

Боевики ВСУ, засевшие в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области, продержатся не более двух-трех недель. Так считает военный эксперт Василий Дандыкин.
Напомним, засевшие в мужском монастыре боевики ВСУ отказались сдаваться в плен и разместили в нём минометные и артиллерийские расчеты. Таким образом, боевые действия все же затронут территорию монастыря.

«Судьба ВСУ в Горнальском монастыре печальная. Они отказались от переговоров, отказались сложить оружие, как это было на «Азовстали». Они там могут две-три недели сидеть с наворованными продуктами. Они вспоминают Бога, когда им выгодно. Думаю, что развязка скоро», — высказался Дандыкин в беседе с NEWS.ru.
Ранее он пояснял, что ВСУ бросают всё новые и новые силы на удержание Горналя, так как посёлок имеет важное тактическое значение.

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#оружие
#развязка
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#новости
#всу
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Американист объяснил, зачем США хотят мониторить теневой флот России
Эксперт Васильев: проект о слежке за «теневым флотом» РФ в духе команды Трампа
15 апреля 2025, 15:40

Фото: istockphoto/Alexey Bakharev

Законопроект о создании фонда для мониторинга и перехвата судов «теневого флота» РФ, внесенный в американский конгресс, вполне в духе команды президента США Дональда Трампа. Об этом заявил американист Владимир Васильев. По его мнению, такими угрозами Вашингтон рассчитывает оказывать давление на Москву.
«Это в духе администрации Трампа на сегодняшний день — использовать такие угрозы как рычаги давления для того, чтобы повлиять на позицию России. <…> Это стратегия кнута и пряника. Сейчас мы вам предлагаем пряник, но если что-то не так пойдет, тогда мы пряник заменим на кнут. Кнут выглядит вот таким вот образом. Больше за этим, с моей точки зрения, ничего не стоит», — пояснил эксперт в беседе с Pravda.Ru.
Вместе с тем в Госдуме объяснили, почему США решили продлить санкции против России еще на год. В разговоре с RT депутат Алексей Чепа отметил, что другого решения и не стоило ожидать, так как иначе бы на Трампа обрушился «ураган претензий» и ситуация бы осложнилась. По его словам, санкции могут смягчить лишь тогда, когда «начнут работать дипломатические каналы».
«Мы помним циничные высказывания Байдена по поводу экономики. Это была абсолютная уверенность. Но не получилось. Американские экономисты посчитали, какие убытки у Соединенных Штатов Америки. И это факт. Далеко не все складывается в интересах Соединенных Штатов, как им бы хотелось», — подчеркнул парламентарий.
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#китай
#политолог
#депутат
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Депутат из Подольска Исаев отправил фуру с продовольствием участникам СВО
15 апреля 2025, 14:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Подольский депутат Евгений Исаев отправил фуру с очередной партией гуманитарной помощи бойцам 1-й Славянской бригады в зону СВО. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
В составе груза – более 5 тыс. банок консервов и свыше14 тыс. бутылок горной питьевой воды.
«Отправил очередную машину с гуманитарной помощью нашим бойцам, выполняющим боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Считаю, что помощь бойцам СВО является гражданским долгом каждого из нас», – сказал Исаев.
Депутат регулярно передаёт крупные партии консервов и воду. На собственные средства Исаев приобрёл и передал ноутбук для работы с БПЛА, два квадрокоптера МAVIC и многое другое. В рамках проекта «Подольск – передовой» он не раз присоединялся к акции по сбору гуманитарной помощи.

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#московская область
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«Он любил Россию и всё делал для своей страны»: личная жизнь Сергея Пускепалиса и его безвременный уход из-за страшного ДТП
15 апреля 2025, 13:42

Сергей Пускепалис (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Сергей Пускепалис, советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, мог бы отметить свой 59-й день рождения 15 апреля 2025 года. Однако в сентябре 2022 года его жизнь и карьера были прерваны в результате трагической аварии.
Его талант и харизма позволили ему стать любимцем публики, и память о нем навсегда останется в сердцах зрителей. О жизни и творчестве артиста вспоминаем в материале «Радио 1».

Ранние годы


Сергей Пускепалис появился на свет в городе Курске 15 апреля 1966 года. Однако в раннем детстве его семья перебралась на Чукотку, в небольшой город Билибино, где прошли первые десять лет жизни будущего актёра.

Родители были представителями разных национальностей: отец — литовец, мать — болгарка. Их семья всегда была в пути. Отец работал геологом, и у них не было постоянного дома в привычном понимании. Они часто переезжали с места на место. Мальчик не успевал привыкнуть к одной школе, как снова приходилось менять место жительства.

При этом в школе Пускепалис учился хорошо, любил читать и увлекался театром. Первый драматический театральный кружок Сергея был при детской комнате милиции.

После семья перебралась в Железноводск, а потом в Саратов. Там начался взрослый этап жизни Пускепалиса. В 1985 году он завершил обучение в Саратовском театральном училище имени И. А. Слонова, где его наставником был выдающийся актёр и режиссёр Юрий Киселёв. Завершив учёбу, он, как и многие молодые люди в Советском Союзе, отправился служить в армию. Три года он провёл на службе в Северном флоте.

Творческий путь


Сергей Пускепалис (Фото: скриншот т/п «Актерские драмы. Роковой случай» ТК ТВЦ)

Свою карьеру Пускепалис начал в Саратовском театре юного зрителя, где проработал больше десяти лет. В этом театре он работал под руководством своего наставника, Юрия Киселева, который оказал значительное влияние на его развитие как артиста. Пускепалис чувствовал себя комфортно в этой творческой среде и мог полностью раскрыть свой потенциал на сцене.

Однако жизнь внесла свои коррективы, когда не стало его учителя. Эта трагедия стала поворотным моментом в карьере актера. В поисках новых горизонтов и возможностей для самовыражения он поступил на режиссерский факультет ГИТИСа, где его новым наставником стал Петр Фоменко. Под его руководством Пускепалис продолжил развивать свои актерские навыки и углублять понимание театрального искусства.

После получения диплома в 2001 году Сергей Пускепалис некоторое время работал только режиссером. Он был режиссёром-постановщиком в театрах Самары и Петропавловска-Камчатского. Затем он работал в Магнитогорске, а после этого ставил спектакли в Москве, сотрудничая с Московским художественным академическим театром имени А. П. Чехова. Впоследствии он занял должность главного режиссёра в Российском государственном академическом театре драмы имени Ф. Волкова в Ярославле.

В кино Сергей Пускепалис дебютировал в 2003 году, исполнив небольшую роль в драме Алексея Учителя «Прогулка». После этого прошло четыре года, прежде чем актёр вновь появился на экранах. В 2007 году он сыграл главную роль — врача-анестезиолога — в драме «Простые вещи». Всего в фильмографии артиста насчитывается более 75 работ, среди которых можно выделить «Частица Вселенной», «Ледокол», «Метро», «Попытка Веры», «Шифр», «Битва за Севастополь».

Личная жизнь


Сергей Пускепалис (Фото: скриншот т/п «Актерские драмы. Роковой случай» ТК ТВЦ)

Сергей Пускепалис был женат дважды. Ещё будучи студентом Саратовского театрального училища, он женился на актрисе Эльвире Данилиной. Однако их брак оказался недолгим: супруги поняли, что их жизненные пути разошлись, и мирно расстались без скандалов.

Во второй раз актер женился, когда ему исполнилось 25 лет. Свою супругу, гидрогеолога Елену Петрову, актер знал давно. Еще будучи подростками, будущие супруги занимались в драмкружке Железноводска. Спустя годы по воле судьбы молодые люди встретились и больше уже не расставались.

В 1993 году у пары родился сын Глеб, который последовал по стопам отца и выбрал карьеру актера.

Трагичный финал


Фото: скриншот т/п «Актерские драмы. Роковой случай» ТК ТВЦ

Сергей Пускепалис был не только творческой личностью, но и настоящим патриотом. События февраля 2022 года были для актера сигналом к действию. Он и раньше оказывал поддержку жителям Донбасса, а после начала СВО начал оказывать гуманитарную помощь бойцам.

В сентябре 2022 года Сергей Пускепалис отправился в путь из Ярославля на бронированном микроавтобусе Ford, который он приобрёл для поддержки защитников Донбасса. За рулём находился Александр Синицын, опытный водитель с более чем двадцатилетним стажем.

Ford занесло на встречную полосу. В результате автомобиль слегка задел один грузовик, движущийся навстречу, а затем «отскочил» от него и столкнулся с другим большегрузом. Удар был настолько сильным, что бронированный микроавтобус был полностью смят, а кабина грузовика вдавлена внутрь. У находившихся в микроавтобусе не было шансов выжить.

Сергея Пускепалиса предали земле в Железноводске, где покоятся его отец и мать.

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#радио 1
#кино
#трагедия
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