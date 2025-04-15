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Продвижение в Курской области, успехи на Часовоярском направлении, бои под Херсоном: последние новости СВО

Фото: iStock/vladj55

Фото: iStock/vladj55

Российские войска продолжают наступательные операции, увеличивая контроль над ключевыми направлениями, такими как Угледарское, Краснолиманское и Северское, несмотря на активное сопротивление со стороны ВСУ. Подробнее об обстановке в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область

В Курской области основные усилия российских войск сосредоточены на освобождении населённых пунктов Олешня и Горналь, которые остаются последними опорными пунктами ВСУ в приграничной зоне. Ситуация в Олешне стабильная: украинские формирования контролируют западную часть хутора, но российские войска продолжают оказывать давление.

Особое внимание уделяется селу Горналь, где российские силы ведут штурм Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Этот монастырь, расположенный на стратегически важной высоте, представляет собой значимый объект, что делает его захват крайне сложной задачей. Согласно информации с места событий, часть украинских военнослужащих, укрывшихся в стенах монастыря, первоначально выразила намерение сдаться. Один из офицеров ВСУ даже связался с российскими войсками для ведения переговоров, но был убит своими товарищами по службе. После этого гарнизон противника отказался от дальнейших контактов и разместил в монастыре миномётные и артиллерийские расчёты.

В Курске беспилотник ударил по многоэтажке, где начался пожар
В Курске беспилотник ударил по многоэтажке, где начался пожар

Российские силы взяли под контроль все подходы к монастырю. Огневую поддержку обеспечивают артиллерийские расчёты и операторы дронов, которые осуществляют постоянное наблюдение за позициями противника.

Херсонское направление

На Херсонском направлении российские войска нанесли мощный удар по крупному пункту временной дислокации ВСУ. В авиационных ударах использовались фугасные авиабомбы, что привело к уничтожению объекта противника.

Однако противник сохраняет активность: за сутки ВСУ выпустили 36 боеприпасов по десяти населённым пунктам левобережья. В Новой Каховке в результате обстрелов погибли два человека, ещё трое получили ранения. В селе Геройское ранен местный житель. Российские силы продолжают укреплять позиции, несмотря на попытки противника нарушить их тыловое обеспечение.

Фото: istockphoto/Pro2sound

Запорожское направление

На Запорожском участке сохраняется относительное затишье, но локальные бои продолжаются. Российские войска ведут наступательные действия в районах Лобкового, Степового и Щербаков, постепенно расширяя подконтрольную территорию.
Штурмовые группы в районе Лобкового зачистили лесополосы и вплотную подошли к юго-восточным окраинам Каменского, что создаёт предпосылки для дальнейшего продвижения.

Тем не менее, противник продолжает проявлять активность: за прошедшие сутки ВСУ выпустили 36 боеприпасов по десяти населённым пунктам на левом берегу. В Новой Каховке в результате обстрелов погибли два человека, ещё трое получили ранения. В селе Геройское был ранен местный житель. Российские силы продолжают укреплять свои позиции, несмотря на попытки противника нарушить их тыловое обеспечение.

Угледарское направление

На Угледарском направлении российские войска сохраняют контроль над ситуацией в районе Весёлого и к западу от него. В окрестностях села Богатырь зафиксировано продвижение на 300 метров, что укрепляет позиции российской армии в данном секторе. С южного направления, в сторону Отрадного, также наблюдается прогресс. В районе Алексеевки на отдельных участках российские подразделения продвинулись на 200 метров. Эти достижения свидетельствуют о системной работе по вытеснению противника из его укреплённых позиций.

Часовоярское направление

На Часовярском направлении российские войска добились тактических успехов в районе Ступочек, где продолжаются бои за контроль над ключевыми высотами. В городской черте Часова Яра изменений линии фронта не произошло, однако российские силы продолжают оказывать давление на позиции ВСУ, создавая предпосылки для дальнейшего наступления.

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#атака
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При ударе по Сумам ликвидирован боевик ВСУ Владимир Жеребцов
15 апреля 2025, 08:16

Фото: iStock/Michele Ursi

Военнослужащий ВСУ Владимир Жеребцов ликвидирован при ударе ВС РФ по Сумам. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Во время ракетного удара по Сумам 13 апреля погиб военнослужащий ВСУ из Талалаевской общины Черниговской области Владимир Жеребцов. Он родился 22 августа 1986 года в селе Поповичка на Черниговщине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Жеребцов подписал контракт с ВСУ в 2008 году.

Напомним, по данным Минобороны РФ, 13 апреля был нанесён ракетный удар «Искандерами» по месту, где проходило совещание командного состава оперативно-тактической группы «Северск» ВСУ в Сумах.

Ранее нардеп Марьяна Безуглая и бывший депутат Игорь Мосийчук заявляли, что удар был нанесен по месту, где проходила церемония награждения украинских военных 117-й бригады теробороны, которая принимает участие в боевых действиях в Сумской области. Депутаты предположили, что могла произойти утечка информации при рассылке приглашений на мероприятие.

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Дроны ВСУ, атаковавшие Курск, были начинены поражающими элементами
15 апреля 2025, 07:59

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Украинские беспилотники, которые минувшей ночью атаковали Курск, были начинены поражающими элементами. Об этом пишет Shot.
По данным издания, весь двор на улице Веспремской усеян железными шариками и обломками уничтоженного беспилотника.

По словам местных жителей, дроны летели очень низко. Предполагается, что для атаки использовались БПЛА типа PD-2 и «Лютый».

По официальным данным Минобороны РФ, минувшей ночью над российскими регионами сбили 115 вражеских беспилотников. При этом 109 из них уничтожили в Курской области. Известно, что при украинской атаке в Курске погиб один человек и ещё девять пострадали. Пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями, черепно-мозговыми травмами и ожогами.

Повреждения получили порядка 10 жилых домов, несколько автомобилей полностью сгорели.

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Массированная атака дронов ВСУ на территорию РФ: сбито 115 беспилотников
МО РФ: 115 дронов ВСУ сбили над российскими регионами минувшей ночью
15 апреля 2025, 07:30

Фото: iStock/aapsky

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 115 украинских беспилотников, 109 из них уничтожили в Курской области. Об этом утром 15 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Отмечается, что 109 вражеских беспилотников сбили в Курской области, три — в Воронежской. Ещё по одному дрону уничтожили на территории столичного региона, в Брянской и Орловской областях.

Ранее жители Курска сообщали о более чем 30 взрывах в небе над городом из-за работы ПВО по дронам ВСУ. Опасность атаки БПЛА ввели на территории региона с 0:01. После 01:00 послышались первые взрывы.

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Засевшие в Горнальском монастыре боевики ВСУ отказались от переговоров
15 апреля 2025, 07:19

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Засевшие в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре боевики ВСУ в Горнале Курской области отказались сдаваться в плен и разместили в нём минометные и артиллерийские расчеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в в российских силовых структурах.
«Враг отказался от каких-либо переговоров, разместив внутри монастыря минометные и артиллерийские расчеты. К нашей глубочайшей скорби, боевые действия все же затронут территорию монастыря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что командование украинской армии вновь доказало, что для неонацистов нет ничего святого.

11 апреля стало известно, что российские бойцы начали штурмовать Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Он стал последним укрепрайоном ВСУ на курской земле. Там в окружении находится порядка 300 боевиков ВСУ.

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ВСУ свыше 100 раз нарушили запрет на удары по объектам энергетики
15 апреля 2025, 06:07

Фото: iStock/sandsun

Украинская армия более 100 раз нарушила договоренность о запрете ударов по объектам энергетики, которое было заключено 18 марта. Об этом сообщает РИА Новости.
«Вооруженные силы Украины с 18 марта по 14 апреля 101 раз нарушили принятое решение о прекращении ударов по объектам энергетики», — посчитали в агентстве.

Ранее украинская и российская стороны договорились заключить 30-дневную договоренность об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Эмбарго был введен 18 марта, но уже на следующий день ВСУ нанесли удар беспилотниками по нефтебазе на Кубани. Как в начале апреля заявили в Минобороны РФ, после заключения перемирия Украина ни на сутки не переставала наносить удары по энергетическим объектам России.

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