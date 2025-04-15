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Российские войска продолжают наступательные операции, увеличивая контроль над ключевыми направлениями, такими как Угледарское, Краснолиманское и Северское, несмотря на активное сопротивление со стороны ВСУ. Подробнее об обстановке в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Курская областьВ Курской области основные усилия российских войск сосредоточены на освобождении населённых пунктов Олешня и Горналь, которые остаются последними опорными пунктами ВСУ в приграничной зоне. Ситуация в Олешне стабильная: украинские формирования контролируют западную часть хутора, но российские войска продолжают оказывать давление.
Особое внимание уделяется селу Горналь, где российские силы ведут штурм Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Этот монастырь, расположенный на стратегически важной высоте, представляет собой значимый объект, что делает его захват крайне сложной задачей. Согласно информации с места событий, часть украинских военнослужащих, укрывшихся в стенах монастыря, первоначально выразила намерение сдаться. Один из офицеров ВСУ даже связался с российскими войсками для ведения переговоров, но был убит своими товарищами по службе. После этого гарнизон противника отказался от дальнейших контактов и разместил в монастыре миномётные и артиллерийские расчёты.
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Российские силы взяли под контроль все подходы к монастырю. Огневую поддержку обеспечивают артиллерийские расчёты и операторы дронов, которые осуществляют постоянное наблюдение за позициями противника.
Херсонское направлениеНа Херсонском направлении российские войска нанесли мощный удар по крупному пункту временной дислокации ВСУ. В авиационных ударах использовались фугасные авиабомбы, что привело к уничтожению объекта противника.
Однако противник сохраняет активность: за сутки ВСУ выпустили 36 боеприпасов по десяти населённым пунктам левобережья. В Новой Каховке в результате обстрелов погибли два человека, ещё трое получили ранения. В селе Геройское ранен местный житель. Российские силы продолжают укреплять позиции, несмотря на попытки противника нарушить их тыловое обеспечение.
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Запорожское направлениеНа Запорожском участке сохраняется относительное затишье, но локальные бои продолжаются. Российские войска ведут наступательные действия в районах Лобкового, Степового и Щербаков, постепенно расширяя подконтрольную территорию.
Штурмовые группы в районе Лобкового зачистили лесополосы и вплотную подошли к юго-восточным окраинам Каменского, что создаёт предпосылки для дальнейшего продвижения.
Тем не менее, противник продолжает проявлять активность: за прошедшие сутки ВСУ выпустили 36 боеприпасов по десяти населённым пунктам на левом берегу. В Новой Каховке в результате обстрелов погибли два человека, ещё трое получили ранения. В селе Геройское был ранен местный житель. Российские силы продолжают укреплять свои позиции, несмотря на попытки противника нарушить их тыловое обеспечение.
Угледарское направлениеНа Угледарском направлении российские войска сохраняют контроль над ситуацией в районе Весёлого и к западу от него. В окрестностях села Богатырь зафиксировано продвижение на 300 метров, что укрепляет позиции российской армии в данном секторе. С южного направления, в сторону Отрадного, также наблюдается прогресс. В районе Алексеевки на отдельных участках российские подразделения продвинулись на 200 метров. Эти достижения свидетельствуют о системной работе по вытеснению противника из его укреплённых позиций.
Часовоярское направлениеНа Часовярском направлении российские войска добились тактических успехов в районе Ступочек, где продолжаются бои за контроль над ключевыми высотами. В городской черте Часова Яра изменений линии фронта не произошло, однако российские силы продолжают оказывать давление на позиции ВСУ, создавая предпосылки для дальнейшего наступления.
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