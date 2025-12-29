Трамп оценил результаты переговоров с Зеленским по урегулированию конфликта на Украине
Трамп рассказал о согласии по 95 процентам вопросов урегулирования на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта на Украине после встреч с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским. Об этом Трамп рассказал журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго.
По его оценке, стороны «покрыли» около 95% вопросов урегулирования конфликта на Украине, достигнув по ним согласия.
При этом американский лидер отметил, что ключевой территориальный вопрос о статусе Донбасса остается нерешенными.
«Им придется это уладить. Это вопрос, который им придется уладить. Но, я думаю, что всё движется в правильном направлении», — сказал президент США.Ранее сообщалось, что активного переговорщика по Украине, министра армии США Дэниела Дрисколла, не было на встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.