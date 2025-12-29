Трамп оценил результаты переговоров с Зеленским по урегулированию конфликта на Украине

29 декабря 2025, 01:25

Трамп рассказал о согласии по 95 процентам вопросов урегулирования на Украине

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта на Украине после встреч с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским. Об этом Трамп рассказал журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго.





По его оценке, стороны «покрыли» около 95% вопросов урегулирования конфликта на Украине, достигнув по ним согласия.



При этом американский лидер отметил, что ключевой территориальный вопрос о статусе Донбасса остается нерешенными.





«Им придется это уладить. Это вопрос, который им придется уладить. Но, я думаю, что всё движется в правильном направлении», — сказал президент США.