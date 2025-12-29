Трамп: Россия окажет помощь в восстановлении Украины после окончания конфликта
Россия окажет помощь в восстановлении Украины после завершения конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским во Флориде, сославшись на свои переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Трамп также сообщил, что Россия готова поставлять Украине энергоресурсы по «очень низким ценам», поскольку Москва желает Украине успеха. Это удивило Зеленского, который чуть приподнял брови и улыбнулся.
«Они помогут, Россия поможет», — сказал американский лидер.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков объяснил, что президенты России и США придерживаются схожих взглядов на идею временного прекращения огня на Украине, которую продвигают Киев и ряд европейских стран.