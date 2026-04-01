В Госдуме оценили значение полного освобождения ЛНР от ВСУ

01 апреля 2026, 16:46

Депутат Соболев назвал знаменательным событием полное освобождение ЛНР от ВСУ

Завершение освобождения территории Луганской народной республики является знаменательным событием для России. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.





1 апреля Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции на Украине сообщило об установлении полного контроля над территорией ЛНР и освобождения региона от присутствия украинских войск бойцами подразделения группировки «Запад».



«Одна из четырех областей, один из новых субъектов Российской Федерации освобожден. Это, конечно, событие знаменательное», — сказал Соболев «Газете.Ru».