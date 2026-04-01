В Госдуме оценили значение полного освобождения ЛНР от ВСУ
Депутат Соболев назвал знаменательным событием полное освобождение ЛНР от ВСУ
Завершение освобождения территории Луганской народной республики является знаменательным событием для России. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
1 апреля Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции на Украине сообщило об установлении полного контроля над территорией ЛНР и освобождения региона от присутствия украинских войск бойцами подразделения группировки «Запад».
«Одна из четырех областей, один из новых субъектов Российской Федерации освобожден. Это, конечно, событие знаменательное», — сказал Соболев «Газете.Ru».
При этом он уточнил, что сроки полного освобождения территорий ДНР будут зависеть от продвижения ВС РФ.