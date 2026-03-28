ВС РФ ударили по объектам транспортной и энергоинфраструктуры Украины
ВС РФ нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Удары также пришлись по местам сборки, хранения и запуска БПЛА большой дальности, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 148 районах.
В операции участвовали ракетные войска и артиллерия ВС РФ. Для выполнения боевых задач также использовали боевые самолеты и ударные дроны. За минувшие сутки против потерял на всех направлениях порядка 1140 солдат.
Ранее сообщалось, что экипажи тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» поразили укрепленные позиции ВСУ в Харьковской области. В результате удара уничтожены укрытия опорного пункта в лесополосе, два пикапа и до десяти человек личного состава.
