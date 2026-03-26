ВС РФ установили контроль над Шевяковкой в Харьковской области
ВС России установили контроль над Шевяковкой в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки «Север» успешно атаковали и нанесли урон живой силе и технике двух механизированных бригад, одной мотопехотной бригады, а также бригад территориальной обороны и национальной гвардии ВСУ в районах населённых пунктов Весёлое, Рубежное, Верхняя Писаревка и Великий Бурлук Харьковской области.
В результате боевых действий противник потерял более 210 военнослужащих, одну боевую бронированную машину, 13 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, включая американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin калибра 155 мм.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: