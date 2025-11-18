Достижения.рф

Зеленский отправляется в Турцию для возобновления переговоров с РФ

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский завтра прибудет в Турцию для переговоров с целью ускорения завершения конфликта. Основной приоритет — всеми силами приближать окончание войны.



Как сообщили в пресс-службе главы киевского режима, в ходе визита планируется представить партнёрам подготовленные решения и обсудить возобновление переговоров об обмене военнопленными с Россией.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на то, что украинский конфликт закончится до 2027 года. К тому же он заявил о поставках французского оружия киевскому режиму.

Иван Мусатов

