Зеленский отправляется в Турцию для возобновления переговоров с РФ
Владимир Зеленский завтра прибудет в Турцию для переговоров с целью ускорения завершения конфликта. Основной приоритет — всеми силами приближать окончание войны.
Как сообщили в пресс-службе главы киевского режима, в ходе визита планируется представить партнёрам подготовленные решения и обсудить возобновление переговоров об обмене военнопленными с Россией.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на то, что украинский конфликт закончится до 2027 года. К тому же он заявил о поставках французского оружия киевскому режиму.
Читайте также: