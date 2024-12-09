Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили укрепрайон ВСУ, используя только ножи

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Командир ЧВК «Вагнер» Александр Кузнецов с позывным Ратибор рассказал о взятии укрепрайона Вооруженных сил Украины (ВСУ) заключёнными, которые при себе имели только ножи.
Кузнецов сообщил корреспонденту «360», что в забетонированных укрепрайонах скрывались украинские солдаты. Взять их штурмом не получилось, однако, по словам Ратибора, нашёлся выход. Шесть заключённых сняли с себя всё, что может издавать звуки, и взяли с собой только ножи. Дождавшись ночи, они прорвались в укрепрайон и уничтожили украинских военных.
Как отметил Командир ЧВК «Вагнер», чтобы справиться с такой задачей, нужно иметь «твёрдый стержень бесстрашия».
Кузнецов добавил, что в его подразделении было 50 человек, которые подписали контракты, находясь в колониях, вернулись домой живыми и невредимыми 48.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия передала Украине тела пленных, погибших при крушении самолета Ил-76 в январе этого года.
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Как отметил Командир ЧВК «Вагнер», чтобы справиться с такой задачей, нужно иметь «твёрдый стержень бесстрашия».
Кузнецов добавил, что в его подразделении было 50 человек, которые подписали контракты, находясь в колониях, вернулись домой живыми и невредимыми 48.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия передала Украине тела пленных, погибших при крушении самолета Ил-76 в январе этого года.
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Анастасия Ларина