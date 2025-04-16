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Бойцы ВС РФ взяли под контроль два села в Белгородской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он уточнил, что российские военные зачистили более 70% населенного пункта Демидовка и село Поповка.
«По словам командира спецназа «Ахмат», им удалось установить контроль над этим населенными пунктами. Апти Алаудинов выразил благодарность бойцам и пилотам дронов за успешные действия против противника, а враг понес потери в технике», — передают argumenti.ru.Вместе с тем на Украине все чаще звучат призывы ввести всеобщую воинскую обязанность по примеру Израиля, чтобы начать мобилизацию женщин. В беседе с «Вечерней Москвой» военный эксперт Андрей Земцев пояснил, что Киев гонит на фронт уже не мобилизационный, а демографический ресурс. При этом численность ВСУ все равно неумолимо снижается, подчеркнул он.
«По данным ООН, с начала военных действий население Украины сократилось на 10 миллионов человек — за счет уехавших из страны и погибших. Очевидно, что большинство уехавших на Украину уже не вернутся: страна разорена, в ней хаос. Именно поэтому в ВСУ и мобилизуют всех подряд: терять Украине уже нечего», — отметил аналитик.Читайте также:
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