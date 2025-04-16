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Алаудинов: ВС РФ взяли под контроль белгородские села Демидовка и Поповка

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Бойцы ВС РФ взяли под контроль два села в Белгородской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он уточнил, что российские военные зачистили более 70% населенного пункта Демидовка и село Поповка.
«По словам командира спецназа «Ахмат», им удалось установить контроль над этим населенными пунктами. Апти Алаудинов выразил благодарность бойцам и пилотам дронов за успешные действия против противника, а враг понес потери в технике», — передают argumenti.ru.
Вместе с тем на Украине все чаще звучат призывы ввести всеобщую воинскую обязанность по примеру Израиля, чтобы начать мобилизацию женщин. В беседе с «Вечерней Москвой» военный эксперт Андрей Земцев пояснил, что Киев гонит на фронт уже не мобилизационный, а демографический ресурс. При этом численность ВСУ все равно неумолимо снижается, подчеркнул он.
«По данным ООН, с начала военных действий население Украины сократилось на 10 миллионов человек — за счет уехавших из страны и погибших. Очевидно, что большинство уехавших на Украину уже не вернутся: страна разорена, в ней хаос. Именно поэтому в ВСУ и мобилизуют всех подряд: терять Украине уже нечего», — отметил аналитик.
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«Кто-то заряжает его телефон»: родители признанного погибшим бойца Хитмана верят, что сын еще жив
16 апреля 2025, 23:36

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Родители бойца ВС РФ с позывным Хитман, которого признали погибшим после пропажи в августе 2024 года, сообщили, что телефон их сына по-прежнему работает. Об этом они рассказали RT.
Даниил родом из ЯНАО, офицер, штурмовик, служит в зоне СВО с самого начала спецоперации. В этом году ему могло бы исполниться 29 лет.
«Говорил, что в армии нашел себя. В конце августа он уехал из отпуска снова на передовую. Написал сообщение, а через четыре дня нам сообщили, что его считают пропавшим без вести. А через полгода — официально погибшим. Но тела нет. Нам сказали, что их группа попала под атаку дронов ВСУ», — рассказала мать Даниила в беседе с RT.
По словам женщины, они сдавали образцы ДНК, но в моргах их сына не оказалось. Родители все еще не оставляют надежды, что Даниил жив.

Отец Хитмана рассказал, что в мессенджерах их сын отображается онлайн, их сообщения прочитывают. Семья верит, что сын может быть в плену или госпитале с тяжелым ранением.
«Получается, телефон кто-то заряжает. У нас предположения, что он, может быть, в плену либо тяжело ранен и находится в госпитале. А может, после атаки примкнул к другим военным подразделениям нашей армии и продолжает службу. Возможно, по каким-то причинам не может ответить и просто дает знать, что живой», — поделился отец военного.
Родители Даниила рассчитывают, что после публикации их истории в интернете кто-нибудь откликнется и сможет рассказать хоть что-то об их сыне.

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В Госдуме ответили, нужно ли продлять мораторий на удары по энергетике
Депутат Журавлев: решение о продлении моратория с Киевом является политическим
16 апреля 2025, 23:27

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Решение о возможном продлении соглашения между Москвой и Киевом о моратории на удары по энергетическим объектам является политическим вопросом, заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев.
В беседе с NEWS.ru он отметил, что с военной точки зрения подобный запрет вреден для России, так как киевский режим изначально не собирался его продлевать. Парламентарий напомнил, что каждый день десятки украинских дронов бьют по российской энергетике, гибнут люди.
«А уничтожая украинскую энергетику, наши войска получают гораздо более весомое преимущество на фронте и больше возможности разгромить киевский режим раз и навсегда. И никакой Трамп и никто другой нам в этом не помощник», — добавил Журавлев.
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Российский посол высказался о решении Германии поставить ракеты Taurus ВСУ
Нечаев: Поставки Taurus ВСУ означают новые отношения РФ и ФРГ
16 апреля 2025, 22:22

Фото: istockphoto/alzay

Решение ФРГ поставить дальнобойные ракеты Taurus Киеву означают новое качество российско-германских отношений, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
«Это может означать совершенно новое качество в наших отношениях с Германией, потому что украинские солдаты, насколько известно, это признают даже иностранные военные эксперты, не могут управлять этим дальнобойным оружием», — приводит слова дипломата ТАСС.
Перед этим избранный канцлер ФРГ Фридрих Мерц анонсировал поставки Taurus в ВСУ при одобрении этого решения Евросоюзом (ЕС). В объединении это решение поприветствовали и назвали «важным сигналом», который демонстрирует позицию Европы в кризисе.

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В Брянской области сгорели дотла 18 домов от атак ВСУ, сообщил Богомаз
16 апреля 2025, 22:06

Фото: istockphoto/dk_photos

В Брянской области от атак ВСУ сгорели дотла 18 домов, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
«В результате террористических действий ВСУ полностью сгорели 18 домов, две хозпостройки. Повреждено здание школы и социально-культурного центра», — сказано в публикации чиновника.

Богомаз добавил, что противник бил по населенным пунктам дронами-камикадзе. В частности, упоминаются пункты: Сопычи, Зерново, Новый Ропск, Любечане и Хоромное.

«ВСУ продолжают действовать подло, как фашисты!» — резюмировал губернатор.
Москва не раз отмечала, что ВСУ используют террористические методы ведения боевых действий. Боевики бьют в том числе по волонтерам и журналистам.

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#россия
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«РВ»: ВС РФ освободили от боевиков ВСУ Горнальский Свято-Николаевский монастырь
16 апреля 2025, 21:37

Фото: istockphoto/N-sky

Горнальский Свято-Николаевский монастырь в Курской области освободили российские военнослужащие от боевиков ВСУ. Об этом информирует Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»). Уточняется, что противник потерял ключевой рубеж обороны на территории России. На момент написания заметки информацию в МО РФ не подтверждали.
«Бойцы 1-й роты арктического батальона 40-й бригады морской пехоты с командиром «Рязань» освободили православный монастырь, закрепились и продолжают наступление на населенный пункт Горналь в Суджанском районе Курской области», — сказано в посте.
Авторы отметили, что монастырь находится на господствующей над районом высоте, враг превратил его в укрепленную огневую точку. Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года.

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#мир
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#новости
#курская область
#вс рф
#всу
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