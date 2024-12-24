В Госдуме озвучили последствия ввода войск ЕС на Украину

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Страны, поддерживающие ВСУ, не могут быть гарантами безопасности на Украине, а ввод их войск приведёт к эскалации конфликта. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил намерение разместить около сотни миротворцев из Евросоюза на Украине уже в 2025 году. По его словам, это необходимо для предотвращения эскалации конфликта.
Депутат отметил, что пока говорить об их размещении на территории Украины преждевременно. Однако подчеркнул, что отрицательно относится к такой перспективе, поскольку это приведёт к дальнейшей эскалации конфликта.
Также Швыткин объяснил смысл подобных высказываний. Они исходят на фоне активных наступательных действий ВС РФ, поэтому, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию для ВСУ, звучат такие заявления.
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Депутат отметил, что пока говорить об их размещении на территории Украины преждевременно. Однако подчеркнул, что отрицательно относится к такой перспективе, поскольку это приведёт к дальнейшей эскалации конфликта.
Также Швыткин объяснил смысл подобных высказываний. Они исходят на фоне активных наступательных действий ВС РФ, поэтому, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию для ВСУ, звучат такие заявления.
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Анастасия Чинкова