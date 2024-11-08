В Госдуме подтвердили получение от Украины 37 тел погибших военных ВС РФ

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В рамках обмена телами военных Украина вернула России 37 тел погибших военных. Об этом сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, передает РБК.
По его словам, обмен действительно состоялся. При этом Россия вернула Украине 563 тела военных ВСУ.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что между Россией и Украиной состоялся обмен телами в формате 37 на 563 в районе белорусского Гомеля.
При этом 62 тела из 563 — это украинские военнопленные, которых убило киевской ракетой 24 января, когда должен был состояться обмен.
Общее количество уже опознанных тел солдат и офицеров ВСУ, хранящихся в моргах юга России в ожидании обмена, перевалило за 4000, говорится в публикации.
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Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что между Россией и Украиной состоялся обмен телами в формате 37 на 563 в районе белорусского Гомеля.
При этом 62 тела из 563 — это украинские военнопленные, которых убило киевской ракетой 24 января, когда должен был состояться обмен.
Общее количество уже опознанных тел солдат и офицеров ВСУ, хранящихся в моргах юга России в ожидании обмена, перевалило за 4000, говорится в публикации.
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Элина Позднякова