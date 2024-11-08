В Госдуме подтвердили получение от Украины 37 тел погибших военных ВС РФ

Правление внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области выяснило личности украинских членов экипажей истребителей F-16, выполняющих боевые задачи над Харьковской областью и над приграничной с РФ зоной. Об этом сообщили в пресс-службе УВД, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что сотрудники УВД ВГА в ходе секретных контактов с высокопоставленным военным ВСУ, который раскрыл личные данные украинских пилотов, выполняющих боевые задачи на истребителях F-16 над Харьковской областью и приграничной с Россией зоной.



Ими оказались уроженец Харькова, командир авиационного звена авиационной эскадрильи 831-й бригады авиации ВС ВСУ подполковник Олег Климов 1992 года рождения и житель Харьковской области, командир авиационного звена 39-й отдельной авиационной эскадрильи 40-й бригады тактической авиации ВС ВСУ капитан Максим Коляда 1997 года рождения.



Также удалось выяснить личность старшего техника, который обслуживает авиационное вооружение. Им оказался Андрей Белокаменский 1994 года рождения.







Элина Позднякова