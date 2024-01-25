В Госдуме предлагают создать купол безопасности над стратегическими объектами

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Первый заместитель руководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину.
Он предлагает создать «купола безопасности» для защиты от атак беспилотников над стратегическими промышленными предприятиями и объектами. Данный документ с предложением есть у РИА Новости.
Летом 2023 года Гусев предлагал установить такой купол над Москвой. В письме он уточняет, что купол уже создан, разработаны техрешения, которые оградят стратегически важные объекты города от беспилотников.
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Летом 2023 года Гусев предлагал установить такой купол над Москвой. В письме он уточняет, что купол уже создан, разработаны техрешения, которые оградят стратегически важные объекты города от беспилотников.
«Мной готовятся поправки в действующее законодательство, а также предложения по внесению изменений в нормативные правовые документы правительства РФ, которые сделают обязательной нормой наличие купола безопасности для защиты от БПЛА»,-сказано в письме.Гусев утверждает, что затраты на создание системы защиты от беспилотников гораздо меньше, чем ущерб, который может нанести один террористический акт.
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Мария Фирсова