В Одессе был поражен промышленный объект

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В Одессе во время ночной воздушной тревоги получил повреждения промышленный объект. Об этом сообщает глава областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале.
Вечером 24 января сообщалось, что в Одессе на юге Украины произошел взрыв. В области работала воздушная тревога. Кроме того, сигнал тревоги был включен в нескольких областях, включая Одесскую, Днепропетровскую, Харьковскую и Николаевскую.
«Несмотря на результативную и плодотворную работу ПВО... есть попадание в промышленный объект», — написал Кипер.
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Алина Юрчак