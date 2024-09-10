В Госдуме предложили использовать внедорожники с зенитными установками против БПЛА

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Депутат Госдумы Максим Иванов сообщил о намерениях обсудить в членами комитета по обороне использование так называемых «техничек» – внедорожников с зенитными установками – для защиты от украинских беспилотников. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что такие внедорожники, на которых размещены зенитные установки, помогли бы многим районам, подвергающимся атакам БПЛА со стороны Украины.
Также он выразил уверенность, что таких машин достаточное количество в регионах, поэтому необходимо лишь получить разрешение.
Иванов уточнил, что украинские дроны летают низко и медленно, поэтому их легко подбить с помощью «технички». Такие машины часто можно увидеть во время боевых действий в Африке, на Ближнем Востоке и Афганистане. Они недорогие в эксплуатации и мобильны, заключил депутат.
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Также он выразил уверенность, что таких машин достаточное количество в регионах, поэтому необходимо лишь получить разрешение.
Иванов уточнил, что украинские дроны летают низко и медленно, поэтому их легко подбить с помощью «технички». Такие машины часто можно увидеть во время боевых действий в Африке, на Ближнем Востоке и Афганистане. Они недорогие в эксплуатации и мобильны, заключил депутат.
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Анастасия Чинкова