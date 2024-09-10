ВС РФ освободили сразу три населённых пункта, сообщили в Минобороны

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Российские войска освободили сразу три населённых пункта, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Речь идёт о Григоровке и Красногоровке в Донецкой Народной Республике (ДНР), которые освободило подразделение войск «Юг» и населённом пункте Водяное, взятом под контроль «Востоком».
Кроме того, благодаря активным действия подразделений российских войск «Центр» был освобождён населенный пункт Галициновка в ДНР.
Накануне сообщалось, что украинские войска бежали из Красногоровке, что позволило российским бойцам закрепиться в населённом пункте и полностью освободить его. В Минобороны уточняли, что взятие под контроль этого села позволит ускорить освобождение других населённых пунктов в ДНР.
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Кроме того, благодаря активным действия подразделений российских войск «Центр» был освобождён населенный пункт Галициновка в ДНР.
Накануне сообщалось, что украинские войска бежали из Красногоровке, что позволило российским бойцам закрепиться в населённом пункте и полностью освободить его. В Минобороны уточняли, что взятие под контроль этого села позволит ускорить освобождение других населённых пунктов в ДНР.
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Анастасия Чинкова