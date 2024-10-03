ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР авиабомбой ФАБ-3000

Видео: Минобороны РФ
ВКС России уничтожила склад боеприпасов ВСУ в ДНР авиабомбой ФАБ-3000. Кадры опубликовало Минобороны.
«Авиационным ударом ФАБ-3000 уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Разлив ДНР», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Во вторник, 2 октября, армия России нанесла мощный удар по месту дислокации украинских боевиков подразделения «Кракен»* в Славянске. Уточняется, что здание располагалось на трассе между Краматорском и Славянском. Именно там, по предварительным данным, находился личный состав разведывательно-диверсионного подразделения «Кракен»*. После российского удара в здании разгорелся мощный пожар, после чего там появилось много экипажей скорой помощи.
Читайте также:
Военэксперты прокомментировали применение ВС РФ ОДАБ-9000 в зоне СВО
Издание Topwar усомнилось в применении Россией ОДАБ-9000 в зоне СВО
Появилось видео «дороги смерти» из подбитой техники ВСУ на курском фронте
* признан террористической организацией и запрещен в РФ
Элина Позднякова