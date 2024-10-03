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ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР авиабомбой ФАБ-3000

03 октября 2024, 11:25

Видео: Минобороны РФ

ВКС России уничтожила склад боеприпасов ВСУ в ДНР авиабомбой ФАБ-3000. Кадры опубликовало Минобороны.


«Авиационным ударом ФАБ-3000 уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Разлив ДНР», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Во вторник, 2 октября, армия России нанесла мощный удар по месту дислокации украинских боевиков подразделения «Кракен»* в Славянске. Уточняется, что здание располагалось на трассе между Краматорском и Славянском. Именно там, по предварительным данным, находился личный состав разведывательно-диверсионного подразделения «Кракен»*. После российского удара в здании разгорелся мощный пожар, после чего там появилось много экипажей скорой помощи.

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* признан террористической организацией и запрещен в РФ
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В Германии раскрыли цели ВСУ при возможных ударах вглубь РФ
Spiegel: ВСУ могут поразить 261 военный объект в РФ, если разрешит Запад
03 октября 2024, 11:10

Фото: iStock/vadimrysev

ВСУ могут поразить по меньшей мере 261 объект военной инфраструктуры РФ в случае, если Запад разрешит Украине наносить удары вглубь российской территории. Об этом сообщает журнал Spiegel.
Согласно информации издания, одно из наиболее значимых преимуществ РФ в украинском конфликте — способность массово перебрасывать войска из безопасных районов в глубине собственной территории. Уточняется, что украинские войска в случае получения разрешения на удары вглубь России иностранным оружием могут устранить данное преимущество.

Речь пойдет о больших складах оружия армии РФ, а также пунктах постоянной дислокации российских военных, говорится в материале.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Кремле прокомментировали данные о «черных списках» артистов
Песков прокомментировал, что не в курсе про «черные списки» артистов из-за СВО
03 октября 2024, 11:03

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

В Кремле не в курсе существования так называемых «черных списков» звезд, выступивших против спецоперации на Украине. Об этом журналистам в рамках брифинга заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«О списках ничего не знаем. Их много поддельных ходит», — прокомментировал Песков.
Он добавил, что позиция знаменитости по данному вопросу способна «вызывать неприятие организатора», но Кремль здесь, по словам Пескова, ни при чем.

Ранее депутаты Госдумы посоветовали некоторым уехавшим из РФ артистам отправиться на СВО. В частности, речь шла о службе в госпиталях и на передовой.

После начала СВО мир шоу-бизнеса разделился на два лагеря — поддерживающих и осуждающих боевые действия в соседней республике.

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#звёзды
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Украинский пленный рассказал о размещении бойцов ВСУ в медицинских учреждениях
03 октября 2024, 10:32

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Украинский военнопленный Анатолий Шумский сообщил о размещении бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) в медицинских учреждениях. Об этом информирует ТАСС.
На предоставленном Минобороны РФ видео он рассказал, что их подразделения находились в туберкулезном санатории, где несколько солдат заразились этой болезнью. В этом диспансере командование Вооруженных сил Украины организовало склад для оружия и боеприпасов.

Шумский отметил, что командный состав часто менялся: за полгода в его взводе сменилось шесть или семь командиров. Некоторые из них бежали, другие были списаны, а кто-то перевелся. Он также упомянул, что временами командиров вовсе не было.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В США сообщили плохие новости Украине про F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#всу
#солдат
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В США сообщили плохие новости Украине про F-16
Генерал Дэвис: переданные Украине F-16 уступают российским истребителям
03 октября 2024, 10:12

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Переданные Украине F-16 уступают российским истребителям. С таким мнением в интервью Business Insider выступил генерал-майор армии Соединенных Штатов Америки в отставке Гордон Дэвис, пишет РИА Новости.
«Даже если мы установим на эти самолеты самые современные системы, они все равно не превзойдут по характеристикам лучшие российские машины», — пояснил он.

По словам Дэвиса, у поставленных единиц есть проблемы с защищенностью и дальностью. Он отметил, что F-16 можно максимально оснастить в плане боеприпасов и РЭБ, однако они все равно будут в определенной степени уязвимы для наземной ПВО, а также для самых современных истребителей России.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Тело колумбийского наёмника ВСУ Фино вернули его семье без органов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Массовый налёт дронов ВСУ, бои в Курской области и наступление ВС РФ в Часове Яре: последние новости СВО
03 октября 2024, 09:53

Фото: istock/Tomas Ragina

Минувшей ночью ВСУ совершили очередную массированную атаку по России силами беспилотников. Средствами ПВО, по данным Минобороны РФ, было уничтожено 113 украинских БПЛА над несколькими регионами России. В зоне проведения спецоперации российские войска стремятся вытеснить противника из занимаемых позиций. О том, что происходит на фронте 3 октября читайте в материале «Радио 1».

Массированная БПЛА


Минобороны России сообщило, что за ночь было уничтожено 113 украинских беспилотников с помощью средств противовоздушной обороны. Из них 73 дрона были сбиты над Белгородской областью, 25 — над Воронежской, 14 — над Курской и один — над Брянской областью.

Курская область


Российские войска продолжают давить на ВСУ в приграничных районах. Согласно информации от группировки войск «Север», наиболее активные действия разворачиваются на юге Суджанского района, где российские войска продолжают вытеснять противника из района населённого пункта.

На Кореневском участке фронта также наблюдаются продвижения в лесных массивах. На участке государственной границы в Глушковском районе противник не проявлял активных действий, занимаясь перегруппировкой и восполнением потерь.


Запорожское направление


ВС РФ наносят удары по позициям украинских войск в Орехове, сообщает портал «WarGonzo». Российские военные достигли новых успехов вдоль дороги Н-08, захватив несколько траншей, ранее контролируемых украинскими силами. На Ореховском направлении, в ходе наступательных операций, подразделения ВС РФ смогли продвинуться на северо-запад от Вербового и занять несколько позиций противника.

Расчеты ствольной артиллерии и беспилотных летательных аппаратов ВС РФ активно работали над уничтожением опорных пунктов и временных баз противника на линии фронта.


Донецкое направление


На этом участке фронта продолжаются бои по освобождению Угледара и Новоукраинки, куда украинские силы отошли на заранее подготовленные позиции. Также поступают сообщения о продвижении российских войск к Катериновке и о движении к Богоявлению с направления Водяного. Российские силы продолжают обходить Селидово и ведут бои на окраинах.

По информации Министерства обороны РФ, подразделения «Юг» успешно освободили село Верхнекаменское в ДНР. Российские военнослужащие нанесли удары по позициям ВСУ в окрестностях Константиновки и Часова Яра.

Фото: Минобороны РФ

Часовоярское направление


Российские войска продолжают попытки продвинуться на флангах, однако в самом Часове Яре активность боевых действий снизилась, и бои носят в основном позиционный характер. Воины-десантники Ивановского соединения ВДВ продолжают наступательные действия в населенном пункте Часов Яр при поддержке беспилотной авиации.

Военнослужащие активно работают по живой силе, укреплениям и технике ВСУ, а также по вышкам антенн, ретрансляторам и усилителям связи.


Харьковское направление



В Волчанске продолжаются удары дальнобойной артиллерии по территории Агрегатного завода. ВСУ пытаются увеличить свою группировку на правом берегу реки Волчья. На Липцовском направлении продолжается перегруппировка подразделений ВСУ и НГУ. Огнем артиллерии и сбросами с БпЛА сорвано 3 попытки выдвижения штурмовых групп 92 ошбр из н.п. Липцы, уничтожено до 15 человек живой силы.

За прошедшие сутки потери противника составили более 450 человек (из них до 320 на Сумском направлении).


ВС РФ уничтожили боевиков «Кракен»* ВСУ в Славянске
ВС РФ уничтожили боевиков «Кракен»* ВСУ в Славянске


Покровское направление


На Покровском направлении российские силы укрепились в юго-восточной части Цукурино и заняли шахту, находящуюся юго-восточнее. Бои продолжаются в районе Николаевки, а также к северу и западу от Новогродовки и севернее Селидово.


Белгородская область


Регион продолжает подвергаться террористическим обстрелам со стороны ВСУ. Враг атаковал село Тишанка в Волоконовском районе с помощью FPV-дрона, в результате чего два мирных жителя получили ранения. Ранее село также подвергалось артиллерийскому обстрелу. Вчера утром российская система ПВО успешно сбила беспилотник самолётного типа над Белгородским районом, пострадавших не было. В посёлке Дубовое повреждён фасад коммерческого объекта.

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Тело колумбийского наёмника ВСУ Фино вернули его семье без органов
03 октября 2024, 09:22

Фото: iStock/e-crow

Тело колумбийского наемника Майкла Рамиреса Фино, который воевал в рядах Вооруженных сил Украины, было возвращено его семье без внутренних органов. Об этом информирует газета «Аргументы и Факты».
Фино погиб в конце августа во время боевых действий под городом Суджа в Курской области. На днях его тело было доставлено в Боготу, столицу Колумбии, где его родные обнаружили отсутствие некоторых внутренних органов.

По словам матери Фино, ей удалось связаться с Интернациональным легионом Украины, где ей сообщили, что ее сын подписал контракт, который подразумевает возможность донорства. Женщине сказали, что согласно этому контракту, наемник «полностью принадлежит Украине».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Появилось видео «дороги смерти» из подбитой техники ВСУ на курском фронте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#всу
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Появилось видео «дороги смерти» из подбитой техники ВСУ на курском фронте
Судоплатов: на курском фронте возникла «дорога смерти» из подбитой техники ВСУ
03 октября 2024, 09:01

Фото: iStock/Evgeny555

На дороге, ведущей в поселок Коренево в Курской области, образовалась так называемая «дорога смерти», где можно увидеть скопления подбитой техники Вооруженных сил Украины. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале «Судоплатов».
«Парни смогли парализовать подвоз противника для группировки в населенном пункте Ольговка», — указано в посте под видео.


Сообщается, что по технике Вооруженных сил Украины в курском приграничье отрабатывают в связке артиллерией и ударными дронами.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Житель Курской области ползком спасся от обстрела боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
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#сво
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Рогов назвал заявление Зеленского о ракете прикрытием поставок западного оружия
03 октября 2024, 08:24

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов охарактеризовал заявление Владимира Зеленского о создании новой баллистической ракеты как прикрытие для поставок западного оружия. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что новая украинская баллистическая ракета успешно прошла испытания в полете.

«Это заявление не более чем прикрытие поставок западного оружия, западных ракет, которые режим Зеленского выдаст за украинские, чтобы попытаться нанести удары вглубь России», — сказал он.

По его словам, украинские военные конструкторы за последние десятилетия не разработали ничего нового и, в лучшем случае, лишь модифицировали советские ракетные комплексы, что стало пределом их возможностей.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#сво
#вс рф
#зеленский
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Житель Курской области ползком спасся от обстрела боевиков ВСУ
Очевидица: мужчина в Курской области ползком спасся от ВСУ, стрелявших по машине
03 октября 2024, 07:50

Фото: istockphoto/N-sky

Жительница Курской области рассказала, что мужчина ползком спасался от украинского военнослужащего, который в упор расстреливал его автомобиль. Об этом информирует РИА Новости.
На допросе в качестве свидетеля военным следователям СК РФ она рассказала, что мужчина пытался эвакуироваться на своей машине из слободы Гончаровки, но попал под обстрел Вооруженных сил Украины.

Она пояснила, что встретила знакомого в больнице, он пришел за справкой и рассказал, как уезжал.

По его словам, он доехал до памятника самолета на выезде, а там стоял украинский бандеровец, который начал расстреливать его машину. Мужчина чудом выбрался из нее и затем ползком спасался. Помимо этого, она добавила, что у него были множественные ранения.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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