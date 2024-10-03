Фото: istockphoto/Irina Piskova
Украинский военнопленный Анатолий Шумский сообщил о размещении бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) в медицинских учреждениях. Об этом информирует ТАСС.
На предоставленном Минобороны РФ видео он рассказал, что их подразделения находились в туберкулезном санатории, где несколько солдат заразились этой болезнью. В этом диспансере командование Вооруженных сил Украины организовало склад для оружия и боеприпасов.
Шумский отметил, что командный состав часто менялся: за полгода в его взводе сменилось шесть или семь командиров. Некоторые из них бежали, другие были списаны, а кто-то перевелся. Он также упомянул, что временами командиров вовсе не было.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В США сообщили плохие новости Украине про F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Шумский отметил, что командный состав часто менялся: за полгода в его взводе сменилось шесть или семь командиров. Некоторые из них бежали, другие были списаны, а кто-то перевелся. Он также упомянул, что временами командиров вовсе не было.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В США сообщили плохие новости Украине про F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова