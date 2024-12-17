В МИД РФ оценили доказательства генерала Кириллова

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Доказательства, которые приводил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов, стали слишком угрожающими и болезненными, заявил посол российского МИДа Родион Мирошник у себя в Telegram-канале.
«То, о чем говорил и какие доказательства приводил генерал Кириллов, оказалось для «кого-то» слишком болезненным и угрожающим», — сказано в публикации Мирошника.
По информации следователей, генерал-лейтенант Кириллов погиб на Рязанском проспекте в Москве в результате активации заложенного в электросамокат взрывного устройства. Вместе с Кирилловым погиб его помощник.
Кириллов в своих докладах не раз говорил о том, что боевики ВСУ используют в зоне боевых действий химическое оружие.
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