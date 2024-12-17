В Киеве отвергли причастность Украины к гибели генерала Кириллова

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Киев непричастен к гибели генерала ВС РФ Игоря Кириллова, заявил в беседе с YouTube-каналом The Breakfast Show советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Украина не использует методы террористических форматов», — сказал он, добавив, что решения принимаются только в зоне боевых действий, а не «где-то там».Подоляк назвал убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России «внутренней разборкой». При этом украинский чиновник не пояснил, что имеет в виду.
Перед этим о гибели российского генерала высказывался депутат Госдумы Юрий Швыткин. Парламентарий обратил внимание на странную деталь.
Игорь Кириллов погиб в результате взрыва в Москве, 17 декабря.
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Никита Кротов