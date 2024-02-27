В США признали переоцененность танков M1 Abrams для ВСУ

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Танки M1 Abrams, один из которых был уничтожен российскими бойцами в зоне СВО, значительно переоценены и не являются чудесным и непобедимым оружием. Об этом пишет американское издание National Interest.
«M1 Abrams, вероятно, значительно переоценен — так же, как британский Challenger 2 и немецкий Leopard 2. Хотя M1, Challenger 2 и Leopard 2 считаются одними из лучших танков, находящихся сейчас на вооружении», — говорится в статье.
При этом уточняется, что ни один из этих танков не является непобедимым чудесным оружием. Автор также пояснил, что конфликт на Украине показал, что дроны и противотанковое оружие могут подбить даже самые современные бронированные машины. При этом издание считает, что уничтоженный в районе Авдеевки Abrams не будет последним.
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