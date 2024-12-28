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Депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что остатки ВСУ в Курской области ждёт бесславная участь. Единственный путь для сохранения жизни заключается в сдаче в плен, сообщил он в беседе с РИА Новости.
Ранее агентство Associated Press на условиях анонимности представило заявления украинских военных, находящихся в Курской области. Они сообщили, что бойцы ВСУ сильно деморализованы из-за больших потерь, жесткого ответа ВС РФ, которого они не ожидали, и скорого поражения.
Шеремет подчеркнул, что Курское направление являлось больше не военным, а политическим демаршем киевских властей для получения очередного западного пакета военной помощи.
Он добавил, что бойцов ВСУ, всё еще остающихся на территории Курской области, ждёт бесславная участь. Для их сослуживцев авантюра властей уже стала билетом в один конец. Единственным выходом из этого положения является сдача в плен.
Депутат также отметил, что командование ВСУ равнодушно к бойцам, на что указывает отправка в мясные штурмы, постановка заведомо невыполнимых задач с неминуемой смертью.
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Шеремет подчеркнул, что Курское направление являлось больше не военным, а политическим демаршем киевских властей для получения очередного западного пакета военной помощи.
Он добавил, что бойцов ВСУ, всё еще остающихся на территории Курской области, ждёт бесславная участь. Для их сослуживцев авантюра властей уже стала билетом в один конец. Единственным выходом из этого положения является сдача в плен.
Депутат также отметил, что командование ВСУ равнодушно к бойцам, на что указывает отправка в мясные штурмы, постановка заведомо невыполнимых задач с неминуемой смертью.
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Анастасия Чинкова