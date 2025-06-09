09 июня 2025, 10:04

Фото: istockphoto / Evgeny555

9 июня 2025 года ситуация в зоне специальной военной операции остаётся напряжённой. Российские войска продолжают наступление на ряде направлений, демонстрируя продвижение в ключевых секторах — Угледарском, Покровском и Торецком. Одновременно украинская армия усиливает удары по приграничным районам России и осуществляет попытки дестабилизации тыла. Подробнее о ситуации в зоне СВО на 9 июня 2025 года расскажет «Радио 1».





Содержание Курская область: атаки ВСУ на рубеже у Тёткино

Херсонское направление: обстрелы и повреждения инфраструктуры Запорожское направление: позиционные бои Угледарское направление: продвижение к Запорожью

Район Часова Яра: бои в центре и на флангах Северское направление: удар по логистике Краснолиманское направление: контроль над Карповкой Купянское направление: ожесточённые столкновения Харьковское направление: без изменений Приграничье Сумской и Курской областей: тяжёлые бои Покровское направление: наступление вглубь Торецкое направление: новые успехи Обстановка в воздухе и в тылу: атаки и последствия

Курская область: атаки ВСУ на рубеже у Тёткино



Херсонское направление: обстрелы и повреждения инфраструктуры

Запорожское направление: позиционные бои

Угледарское направление: продвижение к Запорожью



Район Часова Яра: бои в центре и на флангах

Северское направление: удар по логистике

Дэвис: Киев ждет капитуляция из-за наступления ВС РФ в Днепропетровской области

Краснолиманское направление: контроль над Карповкой

Купянское направление: ожесточённые столкновения

Харьковское направление: без изменений

Приграничье Сумской и Курской областей: тяжёлые бои

Покровское направление: наступление вглубь

Торецкое направление: новые успехи

Обстановка в воздухе и в тылу: атаки и последствия