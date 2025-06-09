Атаки в Курской области, нарушение логистики, уничтожение ракеты «Нептун»: последние новости СВО на 9 июня
9 июня 2025 года ситуация в зоне специальной военной операции остаётся напряжённой. Российские войска продолжают наступление на ряде направлений, демонстрируя продвижение в ключевых секторах — Угледарском, Покровском и Торецком. Одновременно украинская армия усиливает удары по приграничным районам России и осуществляет попытки дестабилизации тыла. Подробнее о ситуации в зоне СВО на 9 июня 2025 года расскажет «Радио 1».
Курская область: атаки ВСУ на рубеже у ТёткиноНа участке в районе Тёткино ВСУ продолжают попытки прорвать российскую оборону. Активно применяются FPV-дроны и вражеская авиация. Украинские силы предпринимают манёвры малыми группами по пять человек,
фиксируются со стороны Рыжевки через кладбище и очистные сооружения.
Однако российская воздушная разведка оперативно выявляет вражеские группы. По ним наносятся точечные удары с использованием дронов и артиллерии. Линия обороны на данном направлении усилена, проведена ротация личного состава ВДВ, мотострелков и морской пехоты, привлечены дополнительные резервы. Бои за Тёткино продолжаются.
Херсонское направление: обстрелы и повреждения инфраструктурыНа левобережье Днепра украинские силы продолжают артобстрелы. В результате атак ранены мирные жители, свыше 5000 человек остались без электроэнергии. Российская армия отвечает контрбатарейной борьбой, нанося удары по артиллерийским позициям противника.
Запорожское направление: позиционные боиВ районе Малиновки и Вишнёвого продолжаются позиционные бои. Российские подразделения оказывают давление на укреплённые рубежи ВСУ, однако линия фронта остаётся без значительных изменений.
Угледарское направление: продвижение к ЗапорожьюВ районе Фёдоровки и Весёлого российские силы развивают наступление. Идут штурмы населённых пунктов Комар, Новоукраинка и Дачное.
Атаки также ведутся северо-восточнее Алексеевки — целью является захват господствующих высот. Прогресс на этом участке укрепляет оперативные позиции ВС РФ.
Район Часова Яра: бои в центре и на флангахВ центральной части Часова Яра, а также на северном и южном флангах (районы карьеров и Ступочек), продолжается продвижение российских подразделений. ВСУ усиливают оборону в Предтечино, ожидая возможного развития наступления в сторону Константиновки.
Северское направление: удар по логистикеНа этом участке российская армия уничтожила мост, использовавшийся украинской стороной для снабжения. Это осложнило логистику ВСУ. В остальном обстановка стабильна, без значительных изменений.
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Краснолиманское направление: контроль над КарповкойВС РФ установили контроль над восточным берегом реки Нитриус в районе Карповки и продвигаются от Макеевки в направлении Петровского. В районе Зелёной Долины ведётся вытеснение украинских подразделений из укреплённого кармана.
Купянское направление: ожесточённые столкновенияВ южной части Кондрашовки продолжаются бои. Артиллерия ВС РФ активно работает по украинским позициям в Тищенковке. Также ведётся продвижение севернее Двуречной, где российская армия пытается расширить зону контроля.
Харьковское направление: без измененийОбстановка на харьковском участке остаётся стабильной. Существенных изменений линии фронта не зафиксировано.
Приграничье Сумской и Курской областей: тяжёлые боиВ районе Тёткино продолжаются тяжёлые бои. Из-за сложной линии соприкосновения снабжение и эвакуация затруднены. Восточнее, в Сумской области, ВС РФ продвинулись на 3 км и вышли к Малой Корчаковке, обеспечив выход на линию сёл Хотень, Кияница и Юнаковка.
Покровское направление: наступление вглубьМинистерство обороны РФ сообщает о выходе российских войск на западную границу ДНР и наступлении в направлении Новопавловки. В районе между реками Волчья и Солёная развиваются бои. ВСУ обеспокоены возможным нарушением их логистических маршрутов.
По украинским позициям в Новопавловке применяются тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк». Российские силы закрепляются на достигнутых рубежах.
Торецкое направление: новые успехиВС РФ продвинулись в центре Яблоновки, что вынудило украинские подразделения начать отвод сил из Плещеевки и Иванополья. Минобороны России подтвердило освобождение населённого пункта Заря, находящегося в 15 км от Константиновки. Контроль над этим селом выравнивает линию фронта и открывает путь к Константиновке. От освобождённой ранее Дылеевки до города остаётся всего 8 км.
Обстановка в воздухе и в тылу: атаки и последствияРоссийская ПВО за последние сутки уничтожила 131 украинский БПЛА и управляемую ракету «Нептун» над Чёрным морем.
Тем не менее, украинская сторона продолжает атаки по гражданским объектам. В Подмосковье зафиксировано попадание БПЛА по жилым постройкам, пострадал один человек. В Белгородской области удар дрона по магазину привёл к гибели одного человека и ранениям ещё четырёх. В Курской области повреждена подстанция в Рыльске, в результате чего три района остались частично без света.
На нефтебазе «Кристалл» в Энгельсе третий день продолжается ликвидация последствий пожара после атаки. Также зафиксированы попытки ВСУ установить контроль над газовыми платформами в Чёрном море. Российская авиация и морской спецназ нанесли удары по средствам спутниковой связи и наведения противника.