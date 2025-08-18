18 августа 2025, 17:48

Депутат Водолацкий: атака ВСУ на ведущий в Венгрию нефтепровод является местью

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина пытается нанести вред странам, которые выступают за мирное урегулирование конфликта. Об этом в беседе с RT заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.





Днём 18 августа argumenti.ru со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто написали, что Украина атаковала ведущий в страну нефтепровод. После чего поставки были прекращены.



По словам Сийярто, Киев и Брюссель пытались втянуть Будапешт в конфликт на протяжении трёх с половиной лет.





«Эти неоднократные украинские нападения на наше энергоснабжение служат той же цели», — добавил Сийярто.

«Такая месть за то, что Венгрия хочет мира. Особенно в преддверии приглашения на ковёр к американскому лидеру Дональду Трампу, он показывает то, что может и самостоятельно проводить различные действия на международной арене», — уверен депутат.