Бойцы ВС РФ ударили по объектам ВПК Украины
За прошедшие сутки российские военные нанесли массированный удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ.
Как сообщили в Минобороны РФ, атака проводилась в ответ на удары по гражданским объектам на территории России и выполнялась высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками. В ведомстве заявили, что целью также были места производства, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА. Все назначенные объекты поразили.
ВС РФ приступили к штурму последней крупной линии обороны ВСУ на направлении Славянск-Краматорск-Константиновка. Далее плотных укреплений почти нет, а ключевым естественным рубежом остаётся река Днепр.
Ранее пленные украинские военнослужащие рассказывали о тяжёлом положении ВСУ.
Читайте также: