«Выборы и присутствие войск НАТО»: Политолог назвал главные вопросы на переговорах в Женеве

17 февраля 2026, 14:29

Политолог Вакаров: В Женеве стороны обсудят выборы на Украине и численность ВСУ

Фото: iStock/Ruma Aktar

На предстоящих переговорах в Женеве стороны обсудят выборы на Украине, сокращение численности ВСУ, а также вероятное присутствие военных НАТО на территории страны после завершения конфликта. Такую точку зрения выразил член совета международного движения «Другая Украина» Василь Вакаров.





Напомним, 17–18 февраля в Женеве состоится очередной раунд трехсторонних переговоров между РФ, США и Украиной по мирному урегулированию конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча будет проходить в закрытом режиме, argumenti.ru.





«Заявлений по итогам сегодняшних переговоров ожидать не стоит, потому что они продлятся завтра. Естественно, все будет в закрытом для прессы режиме», — приводит издание слова Пескова.

«Основные вопросы — проведение выборов, определение численности вооруженных сил, национальной гвардии и полиции, а также присутствие, скажем так, иностранных военных специалистов на территории Украины», — сказал эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.