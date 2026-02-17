«Выборы и присутствие войск НАТО»: Политолог назвал главные вопросы на переговорах в Женеве
На предстоящих переговорах в Женеве стороны обсудят выборы на Украине, сокращение численности ВСУ, а также вероятное присутствие военных НАТО на территории страны после завершения конфликта. Такую точку зрения выразил член совета международного движения «Другая Украина» Василь Вакаров.
Напомним, 17–18 февраля в Женеве состоится очередной раунд трехсторонних переговоров между РФ, США и Украиной по мирному урегулированию конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча будет проходить в закрытом режиме, argumenti.ru.
«Заявлений по итогам сегодняшних переговоров ожидать не стоит, потому что они продлятся завтра. Естественно, все будет в закрытом для прессы режиме», — приводит издание слова Пескова.
При этом Вакаров считает, что на переговорах в Женеве стороны обсудят дальнейшее обустройство Украины после окончания конфликта, а также формирование территориального и политического устройства страны.
«Основные вопросы — проведение выборов, определение численности вооруженных сил, национальной гвардии и полиции, а также присутствие, скажем так, иностранных военных специалистов на территории Украины», — сказал эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.
По его словам, Москва будет требовать в случае проведения выборов на Украине, чтобы в них смогли принять участие украинцы, проживающие в России и Белоруссии.