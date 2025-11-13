Полковник ответил, когда Россия полностью освободит ДНР
Полковник Баранец: для освобождения ДНР Россия должна взять Славянск и Краматорск
Для полного освобождения ДНР необходимо взять под контроль Славянск и Краматорск. Об это заявил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник Виктор Баранец.
По его словам, которые приводит NEWS.ru, именно под этими городами проходит административная граница региона. Журналист отметил, что военным ВС РФ предстоят тяжелые затяжные бои, так как на этой территории сосредоточены «мотивированные» войска ВСУ.
«Самое главное — дойти до рубежа и освободить Славянск и Краматорск. Это принципиально важно, это стратегическая задача», — сказал собеседник издания.По его мнению, говорить о полном контроле над ДНР можно станет лишь тогда, когда российские войска освободят эти населенные пункты.
Ранее сообщалось, что военные ВС РФ пресекли три попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами иностранных наемников из села Гришино в ДНР.