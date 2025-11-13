Полковник ответил, когда Россия полностью освободит ДНР

13 ноября 2025, 13:22

Полковник Баранец: для освобождения ДНР Россия должна взять Славянск и Краматорск

Фото: iStock/Anna_Anikina

Для полного освобождения ДНР необходимо взять под контроль Славянск и Краматорск. Об это заявил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник Виктор Баранец.





По его словам, которые приводит NEWS.ru, именно под этими городами проходит административная граница региона. Журналист отметил, что военным ВС РФ предстоят тяжелые затяжные бои, так как на этой территории сосредоточены «мотивированные» войска ВСУ.

«Самое главное — дойти до рубежа и освободить Славянск и Краматорск. Это принципиально важно, это стратегическая задача», — сказал собеседник издания.