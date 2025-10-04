04 октября 2025, 23:45

TEC: Евросоюз выбрал эскалацию отношений с Россией вместо дипломатических мер

Фото: iStock/artJazz

По итогам недавнего саммита стран Евросоюза стало очевидно, что европейские лидеры не заинтересованы в мирном урегулировании украинского конфликта. Такую оценку ситуации дали в издании The European Conservative.





Публикация указывает, что за внешней «мирной» риторикой Брюсселя скрывается курс на дальнейшую милитаризацию и централизацию. Это повышает риски затягивания конфликта на Украине.



Евросоюз обсуждал идею разработки «стены БПЛА» для отражения якобы растущих провокаций со стороны РФ. Также поднимался вопрос отказа от дипломатических мер.





ЕС продлил на год санкции против России

«На саммите ЕС, который прошел в Копенгагене с 1 по 2 октября, европейские лидеры вновь показали, что их ответ на продолжение конфликта на Украине включает не дипломатию, а эскалацию», — подчеркнуло издание.