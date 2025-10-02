Директор ЗАЭС: ремонт ЛЭП невозможен из-за обстрелов на линии соприкосновения

02 октября 2025, 11:35

Фото: Istock/TebNad

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что линия электропередачи, питающая станцию, повреждена почти на линии боевого соприкосновения. Своё заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24».





Черничук сообщил, что сейчас организовать безопасный ремонт невозможно, поскольку противник регулярно обстреливает эту территорию.

«Для того, чтобы обеспечить возможность безопасного выполнения работ гражданским персоналом техническим, ну, нужны какие-то обеспечения режима тишины на то время, которое нам понадобится для выполнения этих работ», — пояснил директор станции.

