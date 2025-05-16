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Командиры некоторых подразделений ВСУ проводят показательные акции устрашения, в том числе расправляясь с дезертирами. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Бородай, отметив, что сейчас в украинской армии расцвело живодёрство.
«Идёт просто живодёрское убийство людей, которых ни Зеленский, ни его банда никак не считает собственным народом. Они их просто уничтожают, убивают тех, кто не хочет воевать с нами. Убивают в массовых масштабах, жестоко, чтобы таких больше не было», – отметил парламентарий в беседе с NEWS.ru.Также Бородай подчеркнул, что казни украинских военнослужащих проводятся максимально демонстративно, при этом они тщательно скрываются от западной прессы. На всеобщее обозрение выносится только то, что «герои» ВСУ якобы храбро сражаются за западные интересы.
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Анастасия Чинкова