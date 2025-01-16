Военный эксперт объяснил, с кого ВС РФ должны брать пример при ударах по Украине

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ВС РФ при ударах по Украине должны брать пример с НАТО, когда организация бомбила Югославию в 1999 году. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил военный эксперт Игорь Коротченко, напомнив, что альянс в первую очередь наносил удары по энергетической и промышленной инфраструктуре.
Он считает, что Россия не должна отказываться от масштабирования ударов по украинской энергетике, так как без электричества киевский режим не сможет эффективно оказывать отпор.
«Надо выдернуть штепсель из розетки, чтобы режим Зеленского, погрузившись во тьму, не имел возможности устойчивого управления экономикой, чтобы была поражена система государственного военного управления киевского режима», — добавил Коротченко.Читайте также:
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Данил Пономарев