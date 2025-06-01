01 июня 2025, 10:29

Фото: iStock/ lakkot

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на противника. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».





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Курская область

Украинские беспилотники атаковали Курскую область, из-за обломков БПЛА началось возгорание

Сумское направление

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Запорожское направление

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