Освобождение ВС РФ сел Водолаги и Алексеевки, подготовка к штурму города Купянск: последние новости СВО на 1 июня
ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на противника. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Курская область
Несмотря на значительные потери, ВСУ продолжают атаковать в направлении Тёткино и Глушково. Так, за минувшие сутки были уничтожены штурмовые подразделения ВСУ, выдвигающиеся из Рыжевки в направлении российской границы. Помимо этого, неприятель дважды предпринимал попытки атаковать населённый пункт Новый Путь, но после интенсивного обстрела был вынужден отступить на исходные рубежи.
На фоне успешных действий российских ВС РФ в приграничных районах России произошли печальные события. В ночь на первое июня в Курской области произошла железнодорожная авария. На 48-м километре железнодорожного пути между станциями Тросна и Калиновка железнодорожный мост рухнул под тяжестью грузового состава. Причины инцидента пока устанавливаются, но аналитик Юрий Подоляка предполагает, что это дело рук украинских диверсионно-разведывательных групп.
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Сумское направление
На данном направлении российские военные продолжают активное продвижение вглубь украинской территории. ВС РФ освободили село Водолаги, успешно вытеснив остававшиеся в этом населённом пункте подразделения украинской армии. Кроме того, освобождена Алексеевка, украинские военные были вынуждены бежать из села под натиском российских штурмовиков.
ВС РФ продолжают уничтожать живую силу ВСУ, продвигаясь в направлении Кондратовки и её окрестностей. Также продолжается зачистка приграничных лесных массивов в окрестностях Юнаковки.
Угледарское направление
В ходе операции на этом участке фронта российские военные добились значительных результатов. Они освободили населённый пункт Новополь. Министерство обороны Российской Федерации подтвердило, что российские войска взяли под контроль важный опорный пункт противника, который простирается более чем на два километра в глубину и до четырёх километров по фронту. Российские военные продолжают продвижение в сторону Темировки, захватывая позиции в балке к западу от Вольного Поля. В районе Шевченко-Весёлое и к северу от Отрадного продолжаются интенсивные боевые действия.
Купянское направление
На данном направлении российские вооружённые силы вплотную приблизились к северным окраинам Купянска. Однако пока рано говорить о начале полномасштабной битвы за город. Основные боевые действия происходят в районе сёл Рядковка и Голубовка. Здесь российские войска проводят манёвренные операции, постепенно окружая город.
Запорожское направление
Это направление стало одним из ключевых, где ВС РФ проявляют активность. В частности, российская армия укрепилась в опорных пунктах в районе села Лобковое и к востоку от него, а также расширила зону контроля к северу от Копаней примерно на 1,5 километра. Кроме того, продвижение российских войск зафиксировано в районе Работино, где они усиливают свои позиции.
Торецкое направление
ВС РФ продолжают наступательную операцию в направлении Попов Яр — Полтавка — Русин Яр. К северу от Торецка российские военные ведут штурм позиций противника в районе населённого пункта Дачное, стремясь расширить зону своего контроля и создать предпосылки для дальнейшего продвижения.