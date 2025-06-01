Число пострадавших при обрушении моста на поезд под Брянском выросло до 73
Число пострадавших при обрушении моста на поезд в Брянской области увеличилось до 73. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Отмечается, что среди раненых есть четверо детей. Двоих из них в состоянии средней тяжести доставили в местные больницы. Еще один ребенок – пятимесячный младенец – находится в тяжелом состоянии. Его планируют отправить в подмосковную клинику Рошаля. Количество жертв осталось неизменным – семеро.
Напомним, в ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области автомобильный мост обрушился на железнодорожные пути, по которым двигался поезд №86 «Климов — Москва». Как сообщили в МЖД, причиной трагедии стало «незаконное вмешательство в деятельность транспорта».
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