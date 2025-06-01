В Москве медики встретят пассажиров поезда, попавшего в ЧП под Брянском

01 июня 2025, 10:02

Фото: iStock/maxim4e4ek

На Киевский вокзал Москвы прибыли медики и психологи, чтобы помочь пассажирам поезда, сошедшего с рельсов после обрушения моста в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС.