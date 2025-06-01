В Москве медики встретят пассажиров поезда, попавшего в ЧП под Брянском
На Киевский вокзал Москвы прибыли медики и психологи, чтобы помочь пассажирам поезда, сошедшего с рельсов после обрушения моста в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС.
В столичном департаменте здравоохранения уточнили, что специалисты уже разместились и готовы оказывать помощь на месте. Рядом с вокзалом, куда приедут неповрежденные вагоны с людьми, также дежурят машины скорой помощи.
Напомним, в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд, который следовал в Москву. При этом в момент обрушения на переправе находилась фура компании «Мираторг». Инцидент произошел 31 мая в 22:44.
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