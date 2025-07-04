В Госдуме раскрыли цели мощнейших ударов по Киеву

04 июля 2025, 11:30

Депутат Колесник: удары по Киеву подтолкнут Украину к переговорам с Россией

Фото: Медиасток.рф

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что мощные удары по объектам военно-промышленного комплекса под Киевом подтолкнут Украину к переговорам с Россией. Его слова приводит NEWS.ru





Прошедшей ночью ВС РФ атаковали ключевые объекты военной инфраструктуры, включая аэродром «Жуляны», которые имеет склады боеприпасов и беспилотников ВСУ. Кроме того, в числе целей оказались объекты критической инфраструктуры, снабжающей украинскую армию электроэнергией.



«Плюс идет психологическое воздействие на Киев, это означает, что ему быстрее надо начинать переговоры, дальше будет хуже, надо принимать решение. Не думать, а принимать, время думать прошло», — добавил Колесник.



«Для Украины дальше будет гораздо хуже, если Киев не примет решение о переговорах. Мы и серую зону создаем. И пока вся Украина не стала серой зоной, надо переговоры начинать», — заключил депутат.