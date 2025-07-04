В Удмуртии, Татарстане и Оренбургской области объявлена воздушная тревога
Сегодня в нескольких городах Удмуртии, Татарстана и Оренбургской области, была объявлена воздушная тревога. В связи с угрозой, связаннной с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), введён желтый уровень опасности. Об этом пишет Telegram-канал «Baza».
Согласно сообщениям очевидцев, в Альметьевске началась эвакуация школ и предприятий. Сирены тревоги также звучат в Ижевске, Сарапуле и других населённых пунктах региона. Местные власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности и следить за официальными источниками информации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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