В Удмуртии, Татарстане и Оренбургской области объявлена воздушная тревога

04 июля 2025, 09:47

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Сегодня в нескольких городах Удмуртии, Татарстана и Оренбургской области, была объявлена воздушная тревога. В связи с угрозой, связаннной с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), введён желтый уровень опасности. Об этом пишет Telegram-канал «‎Baza».