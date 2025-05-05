Формирование ВС РФ котла под Торецком, теснение ВСУ на купянском и покровском направлениях: последние новости СВО на 5 мая

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ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Курская и Белгородская области
На территории Сумской области ВС РФ продолжают формировать буферную зону и продвигаться вглубь территории. ВСУ, в свою очередь, пытаются всеми силами сдержать натиск российских военных и открыть новые очаги противостояния на границе.
Из Мирополья противник начал перемещать штурмовые отряды 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады в лесные зоны, расположенные к югу от Олешни, все действия ВСУ незамедлительно прерываются огнем российской артиллерии и дронов.
За минувшие сутки на территории Украины в районах Поповки и Демидовки ВС РФ обнаружили и ликвидировали несколько небольших групп противника, скрывавшихся в лесных зонах. Кроме того, отмечается продвижение российских войск в окрестностях сёл Беловоды и Локня не менее чем на 3100 метров.
В ходе операции на Липцовском участке была успешно ликвидирована штурмовая группа противника и склад материально-технических ресурсов ВСУ. На участке фронта в районе Волчанска российские штурмовые группы, преодолев упорное сопротивление противника, вытеснили бойцов ВСУ из нескольких укреплённых позиций в лесных зонах. В результате был установлен огневой контроль над ключевыми путями снабжения, по которым противник перебрасывает живую силу и технику.
Бойцы 80-й бригады ВСУ под Сумами вступили в бой со своими заградотрядами
Покровское направление
На данном направлении идут ожесточенные бои. ВС РФ продвинулись на расстояние до 900 метров в направлении Троицкого, а также по открытой территории между Троицким и Котляровкой. В районе боевых действий, расположенном немного севернее, наблюдается продвижение в направлении между населёнными пунктами Котляровка и Новоалександровка.
Согласно предварительным данным, российские военные силы располагаются на расстоянии около трёх километров от границы Днепропетровской области. Под контролем российских войск находится северо-восточная часть населённого пункта Удачный и территория, где расположены промышленные объекты.
Купянское направление
На этом участке фронта российские военные усилили свои позиции к западу от села Западное и продолжают наступление, стремясь перекрыть дорогу, которая соединяет Купянск с Великим Бурлуком. Эта трасса представляет собой значимый логистический маршрут для ВСУ.
Украинские подразделения в ответ наносят удары вдоль дороги, соединяющей Купянск и Двуречную, стремясь затруднить продвижение российских военных.
Северское направление
На Северском направлении российская армия продолжает атаковать руины Григоровки и борется за контроль над горой Белой. Эти позиции имеют стратегическое значение для продвижения вглубь оборонительных рубежей Вооружённых сил Украины.
Краснолиманское направление
По предварительным данным, на том участке ВС РФ полностью вернули под контроль село Первомайское. Кроме того, российские войска начали наступление из Ямполовки в сторону населенного пункта Торское, что может привести к усилению давления на позиции ВСУ в этом районе.
Торецкое направление
В районе, расположенном к западу от Торецка, российские силы продолжают наступление, пытаясь окружить противника с флангов. Наступление осуществляется в сторону Клебан-Быкского водохранилища. В Берёзовке российские войска продвигаются из центральной части населённого пункта, готовясь к атаке на Новую Полтавку.
Украинские военные успешно отразили контратаки на Новооленевку. В районе Александрополя продолжаются боевые действия, а к северу от Торецка российские войска приближаются к Дылеевским прудам, борясь за контроль над шахтой.
Угледарское направление
На этом участке фронта российские войска смогли восстановить контроль над несколькими стратегическими точками, расположенными между Новосёлкой и Вольным Полем, что позволило выровнять линию соприкосновения.
В южной части Вольного Поля продолжаются ожесточённые столкновения. Российские войска успешно оттеснили ВСУ с двух ключевых возвышенностей и полосы леса к юго-западу от Отрадного.
В районе села Богатырь боевые действия сконцентрированы на юго-восточной границе. Российские войска пытаются укрепить свои позиции в южной части населённого пункта.
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