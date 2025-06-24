Военный эксперт Попов объяснил, почему «Орешник» не дадут другим странам
Генерал Попов: в ближайшую пятилетку не предвидится реализация «Орешника»
Военный эксперт, генерал-майор Владимир Попов заявил, что передача ракетного комплекса «Орешник» другим странам в данный момент нецелесообразна.
В беседе с NEWS.ru он заявил, что данное вооружение необходимо России для защиты своих границ и обеспечения безопасности в зоне СВО. Попов отметил, что «Орешников» пока недостаточно даже для нужд самой России, а также подчеркнул важность сохранения этого нового оружия в руках военных специалистов.
«Я думаю, что сейчас нецелесообразно им делиться. Их ограниченное количество только для передовых участков, связанных с СВО и безопасностью нашего государства», — сказал Попов.