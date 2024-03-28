В Госдуме рассказали о расследовании преступлений Украины против детей

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Украинские военные примерно за месяц убили шесть детей и ранили ещё 16. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в ходе заседания комиссии по расследованию преступлений Киева против детей.
Она подчеркнула, что с конца прошлого года от действий ВСУ погибло 19 детей, ранены 41.
Кузнецова рассказала, что украинские военные начали применять новую тактику. Они с помощью беспилотников разбрасывают противопехотные мины дистанционного минирования недалеко от гражданских объектов или по пути следования городского общественного транспорта. Таким образом из-за взрыва 10 марта в посёлке Луганское ДНР погиб ребёнок.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил поручить Кузнецовой подготовить предложения по проведению парламентского расследования о преступлениях Киева в отношении детей Донбасса.
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Кузнецова рассказала, что украинские военные начали применять новую тактику. Они с помощью беспилотников разбрасывают противопехотные мины дистанционного минирования недалеко от гражданских объектов или по пути следования городского общественного транспорта. Таким образом из-за взрыва 10 марта в посёлке Луганское ДНР погиб ребёнок.
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Анастасия Чинкова