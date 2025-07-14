В Госдуме рассказали о судьбе иностранных наемников на Украине
Первый зампред Госдумы Алексей Журавлев заявил, что иностранные наемники, воюющие на Украине, остаются приоритетной целью России.
В интервью NEWS.ru он заявил, что они не считаются комбатантами и не защищены международными конвенциями, поэтому уничтожение — их единственный исход. Наемники проходят подготовку во Львовской области и объединяются в большие группы перед выдвижением на фронт, что делает их легко обнаружимыми.
Отмечается, что российская разведка получает координаты лагерей и устраняет их по мере обнаружения, продолжая защищать интересы страны и бороться с иностранными боевиками.
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