В Воронежской области задержали 15 поездов из-за падения обломков беспилотников
На юге Воронежской области задержали 15 пассажирских поездов, так как обломки украинских БПЛА повредили контактную сеть на перегоне Журавка — Митрофановка, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).
Уточняется, что время задержки поездов варьировалось от 7 до 57 минут.
В ЮВЖД отметили, что поезда временно пропускали по одному пути в реверсивном режиме в оба направления. Повреждение контактной сети обнаружили рано утром 7 июля. Тогда было полностью восстановлено движение.
Сейчас поезда следуют согласно графику, заключили в ЮВЖД.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в Липецке обломки украинских дронов повредили кровлю частного дома и припаркованный рядом автомобиль, никто не пострадал.
Читайте также: