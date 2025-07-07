В Воронежской области задержали 15 поездов из-за падения обломков беспилотников

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

На юге Воронежской области задержали 15 пассажирских поездов, так как обломки украинских БПЛА повредили контактную сеть на перегоне Журавка — Митрофановка, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).



Уточняется, что время задержки поездов варьировалось от 7 до 57 минут.

В ЮВЖД отметили, что поезда временно пропускали по одному пути в реверсивном режиме в оба направления. Повреждение контактной сети обнаружили рано утром 7 июля. Тогда было полностью восстановлено движение.

Сейчас поезда следуют согласно графику, заключили в ЮВЖД.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в Липецке обломки украинских дронов повредили кровлю частного дома и припаркованный рядом автомобиль, никто не пострадал.

Анастасия Чубина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0