В Госдуме увидели в планах Зеленского по оружию нежелание идти на переговоры

Депутат Чепа: Владимир Зеленский не настроен на мир
Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер )

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что заявление украинского лидера Владимира Зеленского о подготовке к производству дальнобойного оружия указывает на нежелание Киева двигаться в сторону мирного урегулирования конфликта.



По мнению Чепы, киевский режим не заинтересован в реализации необходимых шагов по меморандуму и сближению позиций.

При этом депутат отметил NEWS.ru, что стремление Зеленского противостоять переговорному процессу терпит крах, благодаря усилиям других заинтересованных сторон, продвигающих идею проведения третьего этапа переговоров.

Виктория Иванченко

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