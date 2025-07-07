В Госдуме увидели в планах Зеленского по оружию нежелание идти на переговоры

07 июля 2025, 11:46

Депутат Чепа: Владимир Зеленский не настроен на мир

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер )

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что заявление украинского лидера Владимира Зеленского о подготовке к производству дальнобойного оружия указывает на нежелание Киева двигаться в сторону мирного урегулирования конфликта.